Общество

Неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению воздуха, прогнозируют в Псковской области

Вплоть до 13 час 24 марта в Псковской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие загрязнению воздуха. Соответствующая информация опубликована на сайте Псковский центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как пояснила Псковской Ленте Новостей руководитель центра Тала Нещадимова, под влиянием антициклона в регионе образовались нисходящие потоки воздуха, а не восходящие. Поэтому все загрязняющие вещества, попадающие в атмосферу, в частности от выбросов местных предприятий, остаются в приземном слое атмосферного воздуха.

«Поэтому эти условия называются неблагоприятными», - уточнила метеоролог.