Общество

Налоговые инспекции Псковской области переходят на новый режим работы из-за коронавируса

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции УФНС России по Псковской области рекомендует налогоплательщикам по возможности ограничить посещение налоговых инспекций.

«Большинство вопросов можно решить в так называемом "бесконтактном режиме", воспользовавшись "Личными кабинетами налогоплательщиков" или официальными интерактивными сервисами, - информирует руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. – Так, в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение).

Организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять электронное взаимодействие с налоговым органом в части направления налоговой и бухгалтерской отчетности, получения справок о состоянии расчетов с бюджетом, выписок, перечней представленной отчетности, актов сверки, а также обращений в налоговые органы удобно, используя телекоммуникационные каналы связи (ТКС). С порядком и преимуществами данного способа взаимодействия с налоговым органом можно ознакомиться в разделе сайта ФНС «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности».

В случае необходимости посещения инспекции, в удобное для вас время, рекомендуется воспользоваться электронным сервисом ФНС России «Онлайн запись на прием в налоговый орган». Кроме того, до особого распоряжения изменяется график работы налоговых органов региона. Так, приостанавливается работа оперзалов во вторую и четвертую субботу каждого месяца.

Также, в целях предупреждения распространения инфекции усилены профилактические меры по защите граждан. Операционные залы межрайонных инспекций каждые два часа будут закрываться на технические перерывы для проветривания и дезинфекции.

Информация о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции опубликована на специальной странице сайта ФНС России «КОРОНАВИРУС: рекомендации для налогоплательщиков».