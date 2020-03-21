Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что у переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет к нему

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у больных, перенесших инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, вырабатывается иммунитет, пишет ТАСС.

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», - сказала она в понедельник в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что собственные исследования ведомства свидетельствуют о выработке в крови переболевших иммуноглобулина M и G, которые защищают организм от повторного заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.