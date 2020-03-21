Общество

«Народный контроль» проверил наличие и ассортимент продуктов в магазинах Псковского района

Сегодня, 23 марта, активисты проекта «Народный контроль» регионального отделения партии «Единая Россия» провели рейд в Псковском районе, в ходе которого проверили наличие и ассортимент продуктов в магазинах. Участники рейда посетили магазины популярных продуктовых федеральных сетей в деревнях Писковичи и Родина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

В рамках рейда его участники в соответствии с рекомендациями секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака для ежедневного мониторинга цен и наличия социально-значимых товаров, посетили в поселке Родина магазин, расположенный на улице Юбилейной, дом 11-а; в поселке Писковичи магазин, расположенный в доме 15, а также магазин на улице Волкова, дом 13.

«Ни в одном из проверенных магазинов мы не увидели в наличие гречи дешевле 85 руб. за кг, однако представители дирекции магазинов нас заверили в том, что по низкой цене данный продукт поступил и в ближайшее время появится на прилавках. Также в ходе рейда мы обратили внимание, что в магазинах имеется в наличие ассортимент овощной продукции по невысокой стоимости - в частности, репчатый лук, чеснок, капуста, морковь, картофель, свекла, редька. Дефицита на прилавках средств личной гигиены мы не выявили. Продавцы отметили повышенный спрос на сахарный песок, но его поставки идут регулярно», - рассказала заместитель руководителя регионального исполкома партии, активист проекта «Народный контроль» Галина Никитина.

В ходе рейда его участники констатировали некоторое повышение спроса на отдельные виды продуктов длительного хранения, но отметили, что запасов продовольствия достаточно, и торговые сети оперативно его восполняют.

Подобные мониторинги проводятся «народными контролерами» на регулярной основе на всей территории региона.