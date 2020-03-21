Общество

Псковское управление Росреестра информирует о последствиях неисполнения предписания госинспектора

Управление Росреестра по Псковской области обращает внимание на то, что в случае выявления нарушения при проведении проверки соблюдения требований земельного законодательства, государственным инспектором в обязательном порядке выдается предписание об устранении нарушения и устанавливается срок его исполнения.

Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства является обязательным для исполнения с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено, либо его уполномоченному представителю.

В случае, не устранения выявленного нарушения, в срок установленный предписанием, возбуждается дело об административном правонарушении, которое направляется для рассмотрения мировому судье.

За неисполнение предписания предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

За повторное нарушение земельного законодательства (в течение года) штрафные санкции увеличатся, их размер составит для граждан от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Срок выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, устанавливается исходя из состава правонарушения и разумного срока для его устранения.

Рекомендуемый срок выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, должен быть не более шести месяцев.

В целом, в 2019 году государственными инспекторами по использованию и охране земель Управления возбуждено 671 дело об административном правонарушении, из которых 182 дела возбуждено за невыполнение предписаний инспекторов по вопросам устранения нарушений земельного законодательства. Привлечено к административной ответственности за невыполнение предписаний 5 юридических лиц и 119 граждан.

Также в соответствии с нормами действующего земельного законодательства Российской Федерации в случае не устранения в установленный срок нарушений, указанных в предписании, должностное лицо Управления, после привлечения виновного лица к административной ответственности за неисполнение такого предписания информирует о его неисполнении:

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в соответствии с законодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся в частной собственности земельных участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности.

Управление Росреестра по Псковской области рекомендует, в целях предупреждения, последствий невыполнения предписаний инспекторов по вопросам устранения нарушений земельного законодательства, своевременно приступать к устранению выявленных нарушений в соответствии с рекомендациями указанными в предписании.

А в случае невозможности устранения нарушения в установленный срок, но не позднее указанного в предписании направить должностному лицу управления, выдавшему данное предписание, ходатайство о продлении срока устранения нарушения земельного законодательства. Приложив к ходатайству документы, подтверждающие принятие нарушителем мер, необходимых для устранения правонарушения.