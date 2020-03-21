В Псковской области начал работу волонтерский Центр по оказанию помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса

На базе общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева по всей стране созданы волонтерские центры по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Возглавил такой центр в Псковской области секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.
В состав центра входят активисты партии, Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018», представители МГЕР, ОНФ, Волонтеры Победы, РСПП и других патриотических проектов, а также волонтерских медицинских и социальных объединений.
«Дорогие земляки! В настоящее время сложилась сложная ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Я обращаюсь ко всем партийцам с призывом приложить максимум усилий для оказания необходимой помощи социально незащищенным гражданам, одиноким пенсионерам, ветеранам, инвалидам, людям, входящим в «группу риска». Нам всем необходимо включиться в работу волонтерского Центра и сделать все возможное для наших людей» - призвал Александр Козловский.
Основными направлениями работы волонтерского центра будут:
Ранее, 19 марта, Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в Калуге на базе общественной приемной партии «Единая Россия» открыли первый в стране волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. В его состав вошли общественные организации «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики».