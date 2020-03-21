Общество

В Псковской области начал работу волонтерский Центр по оказанию помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса

На базе общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева по всей стране созданы волонтерские центры по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Возглавил такой центр в Псковской области секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.

В состав центра входят активисты партии, Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018», представители МГЕР, ОНФ, Волонтеры Победы, РСПП и других патриотических проектов, а также волонтерских медицинских и социальных объединений.

«Дорогие земляки! В настоящее время сложилась сложная ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Я обращаюсь ко всем партийцам с призывом приложить максимум усилий для оказания необходимой помощи социально незащищенным гражданам, одиноким пенсионерам, ветеранам, инвалидам, людям, входящим в «группу риска». Нам всем необходимо включиться в работу волонтерского Центра и сделать все возможное для наших людей» - призвал Александр Козловский.

Основными направлениями работы волонтерского центра будут:

адресная помощь лицам, входящим в «группу риска» (одинокие пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории);

информирование населения;

организация работы волонтеров по выполнению рабочих поручений;

организация работы волонтеров с медицинским (неоконченным медицинским) образованием по выполнению рабочих поручений регионального штаба субъекта в учреждениях здравоохранения и т.д.;

помощь семьям медицинских работников, занятых на сверхурочной работе в рамках комплекса мер по противодействию инфекции;

мониторинг информационного поля на наличие запроса на оказание помощи.

Волонтерский центр расположен по адресу: Псков, ул. Гоголя, д. 9, телефон: (8112) 66-25-12, телефоны «Горячей линии»: 8-800-444-10-41, (8112) 299-003 и 8-800-200-34-11.

Ранее, 19 марта, Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в Калуге на базе общественной приемной партии «Единая Россия» открыли первый в стране волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. В его состав вошли общественные организации «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики».