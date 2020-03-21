Общество

В Псковской области заключено Соглашение о защите прав граждан в области пенсионного обеспечения

В Пскове подписано Соглашения о взаимодействии регионального отделения Пенсионного фонда РФ и уполномоченного по правам человека. Главной целью документа является защита прав, свобод и законных интересов граждан в области пенсионного обеспечения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ПФР, свои подписи под документом поставили уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и управляющий отделением ПФР Наталья Мельникова.

В рамках реализации Соглашения предусмотрено проведение совместных круглых столов, консультаций и встреч, а также организация совместной информационно-разъяснительной работы среди граждан, пенсионеров и предпенсионеров о пенсионном и социальном обеспечении, в том числе о государственных услугах, предоставляемых ПФР.