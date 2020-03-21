Общество

Псковские профсоюзы готовят предложения по льготным условиям санаторно-курортного лечения работников здравоохранения

Псковские профсоюзы готовы предложить особо льготные условия санаторно-курортного лечения работникам здравоохранения. Об этом в ходе «прямой линии» 23 марта сообщила лидер Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова.

«Нас тревожит объем нагрузки на работников системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. Наши медики стали снимать брони в санаториях. Мы это связываем с тем, что они находятся в условиях повышенной интенсивности труда», - отметила лидер псковских профсоюзов, частично объяснив эту нагрузку на врачей недостатком кадров в сфере здравоохранения.

При этом Ульяна Михайлова в положительном ключе оценила инициативу губернатора Михаила Ведерникова о двукратном увеличении выплат медикам, которые имеют дело с пациентами, заболевшими коронавирусом. У профсоюзов есть вопросы по этой инициативе (каких именно категорий медиков коснется увеличение выплат, что именно будет увеличено — в целом зарплата или какая-то выплата, какая именно), но в целом они «с удовольствием» отмечают внимание губернатора к этой теме.

Кроме того, Ульяна Михайлова констатировала, что «работники здравоохранения — это категория, которая измотана до неимоверности». Поэтому Псковский облсовпроф совместно с профсоюзом работников здравоохранения хотел бы предложить им особо льготные условия санитарно-курортного лечения, когда у них возникнет такая возможность. «Надо будет ставить на место руки, позвоночник, опорно-двигательный аппарат целом, восстанавливать работу органов дыхания», - перечислила Ульяна Михайлова.

Такой большой охват работников здравоохранения, по ее словам, можно будет охватить санитарно-курортным лечением за два года. «Поэтому будем ждать предложений, кому и в какие сроки наша помощь может быть нужна в первую очередь», - заключила лидер псковских профсоюзов.