Общество

Около 250 обращений по коронавирусу поступило в оперативный инфоцентр с момента начала его работы

На телефоны круглосуточного оперативного информационного центра с момента начала его работы поступило порядка 250 обращений псковичей, связанных с ситуацией с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Напомним, что центр создан в рамках указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по предотвращению распространения заболевания на территории региона.

Подавляющее большинство звонков связаны с разъяснением алгоритма действий для тех, кто недавно вернулся из иностранных государств с неблагоприятной эпидемической обстановкой. Звонящие интересуются информацией о заболеваемости в России и мире, консультируются о дальнейших действиях после контакта с заразившимися COVID-19.

Также операторы отвечают на самые разные вопросы, волнующие граждан. В их число входят основная симптоматика заболевания, возможность сдать тест на наличие инфекции в организме. Также у специалистов информационного центра интересуются о вариантах оказания волонтерской помощи для пожилых родственников.

Отметим, в качестве операторов в информационном центре выступают студенты. Они обрабатывают обращения в посменном режиме, отвечая на вопросы граждан круглосуточно. К работе привлечены и специалисты профильных комитетов администрации Псковской области.

Напомним, телефоны круглосуточного информационного центра — 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 29-90-03. Всю последнюю достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «Вконтакте» — «COVID-19. Псковская область», в телеграмм-канале «COVID-19. Псковская область». Также работает федеральный информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единый номер «горячей линии» — 8 (800) 200-01-12.