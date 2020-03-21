Общество

Михаил Ведерников продемонстрировал подарочные наборы для приглашенных на Парад Победы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram продемонстрировал подарочные наборы для приглашенных на Парад Победы.

«Сложно, конечно, сейчас прогнозировать ситуацию с массовыми мероприятиями на май, но мы исходим из оптимистичного сценария, поэтому подготовка к 75-летию Победы продолжается в ежедневном режиме. В частности, реализуем нашу идею сделать подарочный набор для всех приглашенных на Парад Победы (в основном это, конечно, наши дорогие ветераны и их семьи)», - написал глава региона и опубликовал фотографии предметов, которые будут входить в 1300 наборов для гостей: головной убор, дождевик, бутылка воды, памятная игрушка для детей, сумка и несколько праздничных сувениров, том числе диск «От героев былых времен» с Песнями Победы, который мы выпустили специально к юбилейной дате.

«Праздник должен не только запомниться, но и быть комфортным вне зависимости от погодных условий». - добавил губернатор.

Ранее на сайте госзакупок объявлен на поставку подарков для зрителей Парада Победы 9 мая. Всего заказаны 1300 тематических наборов. В каждый входят: рюкзак с регулируемыми лямками и ручкой-петлей, пилотка образца Великой Отечественной войны с металлической красной звездочкой, флажок («Знамя Победы»), значок с георгиевской ленточкой, дождевик красного цвета, сборная модель-копия советского фронтового истребителя Ла-5 ФН, а также пригласительный билет, программа, бейдж волонтера и питьевая вода.

Максимальная цена контракта составляет 1 миллион 743 тысячи 300 рублей.