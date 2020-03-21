Общество

Пожилая женщина потерялась в районе улиц Гражданская и Стахановская

Пожилая женщина потерялась в районе улиц Гражданская и Стахановская. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте». Женщину зовут Антонина Максимовна.

Одета в светлую куртку, серый берет, черные низкие ботинки,

Седые кучерявые короткие волосы. Очень плохо слышит, проблемы с памятью.

Всех, кто может что-либо знать о местнахождении женщины, просят обращаться по телефону 89113888339 (Ксения).

Информация о потерявшейся псковичке доведена до патрульных служб и поисковиков.