Общество

Житель Санкт-Петербурга сбыл в дновском магазине 5 тыс. рублей с признаками подделки

В городе Дно обнаружены три денежные купюры с признаками подделки. По имеющимся данным, 22 марта в Дно в двух местных магазинах на улицах Урицкого и Бисениек обнаружены две фальшивые пятитысячные банкноты. Как установлено, одна из них поступила от 36-летнего жителя Санкт-Петербурга. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, третья поддельная купюра достоинством пять тысяч рублей в тот же день обнаружена в кафе по улице Советской. Проводится проверка.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.