Общество

Маски-шоу

«Ты будешь смеяться, но у нас в отделе раскупили все строительные маски, что уж говорить о медицинских!» - говорит мне подруга. Мы идем домой после работы, обсуждаем то же, что и все сейчас обсуждают, нас обгоняют прохожие, навстречу нам спешат молодые пары и пенсионеры. Все без медицинских масок. Полчаса неспешного возвращения домой из Центра на Завеличье - ни одного человека в маске. И на свой вопрос: «Да зачем же они их покупают, коли не носят?», - я слышу резонный, хотя и не вполне логичный ответ: «А есть ли смысл носить?»

ВОЗ и ныне там

Вот со смысла и начнем. Допустим, вы успели в уходящий вагон и купили себе целую коробку масок. Допустим, что вы даже пользуетесь ими и дисциплинированно меняете каждые 2-3 часа, как это положено. Вы думаете, вы защищены? Представители Всемирной организации здравоохранения еще месяц назад заявили: медицинские маски не следует носить для профилактики заражения инфекцией. Здоровым людям носить маску следует, ТОЛЬКО если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV - врачам, например, или родственникам. Маски являются эффективным средством исключительно в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом. Другая история - если вы чувствуете признаки простуды. Кашляете? Чихаете? Носите маску!

При этом если вы решили пользоваться маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок:

- Перед тем, как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

- Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской. Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.

- Как только маска становится сырой, замените ее на новую и не используйте одноразовые маски повторно. Быстрое насыщение фильтра влагой выдыхаемого воздуха забивает поры и снижает площадь фильтра, уменьшая тем самым эффективность маски. Кроме того, забитые поры фильтра являются хорошей средой для размножения осевших в них бактерий! Как правило, маска служит не более 2-4 часов.

- Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Комитет здравоохранения Псковской области неоднократно заявлял, что держит ситуацию с поставками медицинских масок в аптечные сети на особом контроле. Проблема с масками возникла в Пскове по причине отсутствия их у поставщиков. «Мы знаем, что у нас 18 крупных предприятий производят эти одноразовые маски, это порядка 15 млн масок в сутки. И эти маски будут поставляться только на российский рынок», - говорит председатель комитета Марина Гаращенко.

Мониторинг, кстати, проводится еще и специалистами Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области - они контролируют цены на товары в условиях повышенного спроса. Как сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец на своей странице в Instagram, «повода для паники нет. На сегодняшний день регион обеспечен в полном объеме».

Носите противогаз!

Фото: Instagram помощника художественного руководителя ТКД Псковской области Дмитрия Волхонова

Скептики скажут: «ВОЗ далеко, а как на самом деле обстоит все у нас, на малой родине?» Действительно, кому как не врачам-практикам отвечать на самый актуальный нынче вопрос - «носить или не носить» (медицинскую маску). Однако разговаривать со мной соглашаются только на условиях анонимности.

Медик с 30-летним стажем, работающая в поликлинике на Завеличье, на мой вопрос тяжело вздыхает: «Вы как с ума посходили с этими масками!» И начинает объяснять: полностью маска никого не защищает, но в какой-то степени обеспечивает безопасность. «Да, это не 100%-ная гарантия, но, если речь идет о человеке здоровом, маска преградит путь заразе. Вернее, один из возможных путей, ведь коронавирус попадает в организм и через кожу, и через слизистую глаз. Я считаю, что маски носить надо. Особенно тем, у кого появились признаки простуды - температура, кашель, насморк».

Моя собеседница сообщила, что в настоящее время все врачи городских поликлиник ведут прием в медицинских масках. Пациенты также заходят в кабинет в масках, но - смеются медики - стоит выйти из поликлиники, тут же их снимают, как бахилы.

«Я бы советовала использовать не одноразовые маски, а сшитые самостоятельно, - говорит врач. - Можно на основе марли - мы в советские годы шили такие маски в 8 слоев, можно использовать х/б ткань. Сделайте несколько на каждого члена семьи. Такие маски можно стирать».

Ее коллега придерживается иного мнения. «Маски не помогут, - категорично говорит она. - Вирусные тела - это такие микроскопические частицы, что при кашле все равно пройдут через ткань. Если это маска-респиратор, то вирус может осесть снаружи маски и при снятии ее необученным человеком получится так, что руки будут испачканы. Так что менее вредно быть как раз без маски».

По мнению врача, гораздо важнее более серьезно относиться к рекомендациям мыть руки с мылом или пользоваться спиртосодержащими лосьонами (с долей спирта не меньше 65%). Чем чаще - тем лучше.

А что наука?

Сетевой журнал Naked Science приводит данные ряда экспериментов, целью которых было выяснить целесообразность использования масок различных типов.

Так, в Китае проводили исследование на 1922 лицах из медперсонала и обнаружили, что респираторы уровня N95 вроде бы помогают от внутрибольничных инфекций (в основном, не вирусных), но практически не могут предупредить заражение гриппом. Это достаточно логично, отмечает издание. Типичная внутрибольничная инфекция вызывается бактерией, которая просто намного больше капсида вируса, вызывающего грипп или Covid-19. Неудивительно, что респираторы задерживают бактериальные инфекции, но не могут затормозить вирусные.

Другое исследование - на 1669 медработниках, тоже в Китае - сравнивало эффективность респираторов и масок в защите носителя именно от внутрибольничных инфекций. Выяснилось, что невозможно отличить эффективность масок от респираторов стандарта N95: и те, и другие снижают вероятность внутрибольничных инфекционных заболеваний одинаково.

Общий вывод таков: похоже, от мелких вирусных частиц на практике не особенно защищают ни маски, ни даже респираторы, в то время как от болезней, вызываемых бактериями, и маски, и респираторы защищают сравнимо.

Авось да небось

Судя по результатам опроса, который проводился в группе «Жесть по-псковски» во ВКонтакте, львиная доля псковичей уверена в том, что маски от вируса не спасут.

«Маска задерживает распространение выделяемого при чихах, понижая радиус опасности с 2 метров до метра. Вирус вне человека живет 2 часа, на солнце погибает быстрее. Если у нас все наденут маски в местах скопления людей, в разы понизим уровень опасности», - комментирует опрос одна из подписчиц. «Маски помогают тем, кто заболел, не заражать других, - пишет другая. - Обычная маска для вируса как туннель. Он настолько мал, что пролетит легко. Даже мелкую пыль маска не задержит. Маски, кстати, бывают разные. Я говорю о стандартной, которая, по идее, везде продается. Продавалась...»

Живо подхватывают обсуждение плюсов и минусов использования масок и в других чатах. Знакомая, которая переехала жить в Европу, откликается: «Самые главные способы защиты - спирт, хлорка и горячее. Пить чай с коньяком в надраенной комнате - вообще зачет! Мы же дома сидим, маски нам ни к чему». «А мы лампой ультрафиолетовой все дезинфицируем, - говорит участница корпоративной беседы в вацапе. - В «Медтехнике» хотели купить термометры дистанционные, а их нет. Те, что есть, стоят в три раза дороже».

Еще интереснее разговоры становятся, когда домовитые псковички начинают обсуждать народные способы изготовления масок. Кто-то мастерит марлевые, кто-то предлагает приспособить к делу чашечки от бюстгальтера. Есть даже рецепты для тех, кто в танке: «В общем, девочки: берете лист нетканой хозяйственной салфетки, 2 резинки для денег и степлер. Салфетка складывается по размеру маски и степлером сбоку на ней закрепляются резинки. И вуаля)))» Особенно умилила резинка для денег!

Каким бы не было мнение псковичей о защитных свойствах маски как таковой, нерешенным остается вопрос: если маски мы не носим, кто же их скупает? История почти детективная, причем каждая версия имеет право на существование. «Я думаю, пенсионеры в основном скупают, - говорит псковичка Ольга. - Бабки, которые дорожат своим здоровьем. Сами носят и детей маленьких заставляют. Покупают ее по принципу гречки: не 10 масок, а сразу 100. Это такой искусственный дефицит».

«В масках ходят единицы! Думаю, это национальная черта такая - пофигизм и раздолбайство, - считает другая жительница города, Надежда. - Вот люди, которые вернулись из заграничного отпуска и продолжают ходить на работу, они на что надеются? Наверняка же не думают, что из-за их беспечности какая-нибудь бабуська не доживет пару лет до естественной смерти! Кто у нас предполагает худший ход событий? Все надеются на лучшее. Но я считаю, что маски на всякий случай должны быть! Вдруг все-таки гром грянет? А мы все - при масках, хоть они и по карманам».

Простая медицинская маска в считанные недели превратилась чуть ли не в национальное достояние. Ее продают втридорога, за ней выстраиваются очереди, о ней скоро, наверное, начнут слагать стихи и петь песни.

Но отправляясь в аптеку за очередной упаковкой дефицита, или запасаясь респиратором как модным аксессуаром (звучит как бред, если честно!), задумайтесь: может быть, кому-то эти маски жизненно необходимы...

Берегите себя и будьте здоровы!

Елена Никитина