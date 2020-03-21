Общество

Минпромторг намерен организовать службу доставки масок и респираторов

Министерство промышленности и торговли России в связи с угрозой распространения коронавируса намерено создать логистическую сеть, которая позволит осуществлять доставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) от производителя напрямую потребителю. В ведомстве запросили данные «Почты России» и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) об их возможностях по реализации проекта, пишет газета «Известия».

Речь идет о масках, перчатках, костюмах, респираторах, комбинезонах и очках, уточнили в пресс-службе ведомства.

«Для обеспечения этой продукцией граждан страны, проживающих в том числе вне зоны покрытия аптечных сетей, «Почта России» готова использовать существующую почтовую инфраструктуру и собственную сеть из 42 тыс. отделений. Доставка будет осуществляться по минимальной цене. В крупных городах могут быть задействованы наши курьерские службы», - сказали в пресс-службе «Почты России».

Как отметили в АКИТ, участники организации готовы обеспечить быструю доставку средств индивидуальной защиты и на сегодняшний день имеют достаточно развитую логистическую инфраструктуру.