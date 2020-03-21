Общество

Общероссийское объединение пассажиров предложило возвращать деньги за авиабилет при ЧС

Объявление о чрезвычайной ситуации в стране прилета может стать причиной возврата полной стоимости билета. Письма с такой инициативой в Минтранс и Госдуму направило Общероссийское объединение пассажиров (ООП), пишет газета «Известия».

Мера призвана минимизировать денежные потери путешественников, но также может создать дополнительные риски разорения авиакомпаний, считают эксперты. По предварительным подсчетам, потери перевозчиков из-за масштабных ограничений перелетов могут превысить 100 млрд рублей.

Сегодня основанием для того, чтобы потребовать возврата стоимости воздушной перевозки, являются отмена или значительная задержка рейса по вине авиакомпании, а также болезнь пассажира (должна подтверждаться документами) или его близкого родственника.

Отправку письма в Минтранс и Госдуму подтвердил председатель ООП Илья Зотов. По его словам, в период распространения коронавируса в организацию поступало много жалоб от авиапассажиров. Многие из них не могли вернуть полную стоимость билета и отказаться от вылета в страны с большим числом заболевших вирусом COVID-19 - до момента официального закрытия авиасообщения с этими государствами.