Общество

Правительство не одобрило введение особого порядка увольнений при эпидемии

Правительство РФ не поддержало предложение Минтруда о наделении кабинета министров правом вводить особый порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и аппарате кабинета министров.

Проект поправок в Трудовой кодекс, разработанный Минтрудом, предлагает наделить правительство правом определять срок уведомления работника о предстоящем увольнении по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации в условиях эпидемии, сообщили РБК в министерстве.



«Минтруд, действительно, разработал такое предложение, - сказал источник в правительстве. - Но в том варианте документа, который подготовило министерство, правительство видит риски для работников и предложило Минтруду не вносить его на согласование».

Источник в аппарате правительства подтвердил, что Минтруду предложено не вносить документ на рассмотрение, уточнив, что сумма выплат работнику в случае увольнения утверждена законом и не зависит от срока доработки после получения уведомления об увольнении.

«Такие ситуации полностью урегулированы действующим законодательством. В случае эпидемии сроки доработки после уведомления сотрудника об увольнении должны учитывать эпидемиологическую обстановку, не нарушая прав работника на выплаты. Наделение правительства правом определять эти сроки было бы избыточным», - объяснил он отказ кабинета рассматривать предложение Минтруда.

