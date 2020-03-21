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Общество

В Гдовском районе прокурор добился обеспечения беспрепятственного пользования берегом Псковско-Чудского озера

24.03.2020 09:22|ПсковКомментариев: 1

В Гдовском районе прокурор в суде добился обеспечения беспрепятственного пользования береговой полосой Псковско-Чудского озера в деревне Сосно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре региона.

В ходе проверки установлено, что жительница Гатчинского района Ленинградской области приобрела в собственность земельный участок в деревне Сосно, расположенный около озера.

Несмотря на отсутствие разрешения на право пользования частью акватории и без согласования хозяйственной деятельности в водоохранной зоне озера с уполномоченными органами, от береговой линии (уреза воды) на свой участок при помощи тяжелой техники женщина в 2019 году прорыла канал шириной 6 метров и длиной около 100 метров.

В прокуратуре отметили, что это привело к изменению дна и берега озера, а также нарушает право граждан на беспрепятственное пользование водным объектом, в том числе на любительское рыболовство и причаливание плавучих средств.

В этой связи природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании ответчика привести земельный участок в границах водоохранной зоны и береговой полосы Псковско-Чудского озера в первоначальное состояние путем восстановления рельефа материковой части водоохранной зоны.

Суд удовлетворил требования прокурора. Собственница участка в течение 3-х месяцев со дня вступления решения суда в законную силу должна привести водоохранную зону в первоначальное состояние.

Теги: #прокуратура псковской области #Псковское озеро #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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