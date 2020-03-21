Общество

По предварительной записи псковичи смогут попасть в клиентские службы псковского ПФР

В клиентской службе управления ПФР по Пскову и Псковскому району в целях реализации мер по предупреждению распространения короновирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с приказом Минтруда России от 18 марта 2020 г. № 139 с 24 марта вводятся ограничительные меры.

Для исключения одновременного нахождения в КС большого количества посетителей, прием заявителей осуществляется исключительно по предварительной записи, кроме приема заявлений на выплату пособия на погребение и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) инвалидам после прохождения первичной МСЭ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР, запись осуществляется по следующим телефонам:

69-64-94 (прием в Клиентской службе, расположенной на ул.Петровской, 53)

66-52-54 (прием в Клиентской службе, расположенной на Октябрьском проспекте, 52)

-53-01-20 (прием в Клиентской службе, расположенной на ул.Алтаева, 6)

Также можно записаться через интернет по ссылке https://es.pfrf.ru/znp

Подать заявление на предоставление государственных услуг ПФР можно также через электронные сервисы es.pfrf.ru, gosuslugi.ru, через работодателя (в случае наличия соглашения об электронном взаимодействии), через МФЦ (прием осуществляется по записи).

Лица, не являющиеся заявителями на предоставление государственных услуг ПФР или сотрудниками КС, в здание не допускаются.

Каждые 2 часа в течение 10 мин. осуществляется проветривание и дезинфекция залов ожидания и кабинок приема заявителей. На время проветривания и дезинфекции устанавливается технологический перерыв.

На прием (по возможности) иметь маски.