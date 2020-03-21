Общество

Шойгу сдал тест на коронавирус

После поездки в Сирию министр обороны России Сергей Шойгу и другие члены российской делегации сдали тесты на коронавирус. Как сообщает телеканал «Звезда», результаты у них отрицательные.

На опубликованных кадрах из сюжета телеканала показано, как медработники берут у министра мазок со слизистой оболочки рта. Аналогичную процедуру проходят остальные члены делегации Минобороны и экипаж. Также всем измерили температуру, пишет «Лента.ру».

В Сирии Шойгу провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. Стороны обсудили вопросы прекращения огня в Идлибе и стабилизации обстановки в других районах Сирии.