Общество

Чиновников предлагают наказывать за пренебрежение к людям

Российским госслужащим предлагают запретить проявлять презрительное отношение к гражданам и использовать в их адрес оскорбительные высказывания. Законопроект, устанавливающий дополнительные требования к служебному поведению чиновников Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний, пишет «Парламентская газета».

Седьмая статья Конституции РФ провозглашает страну социальным государством, политика которого должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Тем не менее, как отмечают авторы законопроекта, за последнее время в России участились случаи, когда чиновники разных уровней выражают презрительное отношение к гражданам. В особенности — к социально незащищённым слоям населения, оскорбляя их в той или иной форме.

Типовой кодекс этики предписывает государственному служащему обязан проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами. А также воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении им должностных обязанностей и избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету организации, в которой он работает.

Тем не менее, эти нормы являются рекомендательными, а при определении поступка как порочащего честь и достоинство гражданского служащего, возникают трудности юридико-технического характера. Поэтому предлагается ввести прямой запрет на «оскорбительные высказывания, суждения, оценки, в том числе в средствах массовой информации, выражающие явное неприязненное отношение к отдельным гражданам, а также социальным (профессиональным) или иным группам граждан».