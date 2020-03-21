Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ангарский дом для псковичей
Дело Гавунаса
Легендарный БГ в Пскове!
Резиновые сапоги: за и против
Бесплатные советы юристов псковичам
Гонки по вертикали
Парк для людей, попавших в беду
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 21.03.2020 22:2625 Шесть человек предположительно инфицировано коронавирусом в Псковской области на данный момент 24.03.2020 10:150 Сегодня в Пскове началась операция «Надзор» 24.03.2020 10:070 Почти 2,5 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю в Пскове 24.03.2020 10:030 Год памяти и славы: Битва за Москву 24.03.2020 09:360 Более 11 миллионов рублей взыскали псковские судебные приставы с должников по алиментам с начала 2020 года 24.03.2020 09:340 Шойгу сдал тест на коронавирус
 
 
 
Самое популярное 19.03.2020 13:2130 Губернатор Михаил Ведерников сообщил о первых случаях коронавируса в Псковской области 21.03.2020 14:419 Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом 20.03.2020 16:117 В Псковской области у 13 человек подозревают коронавирус 17.03.2020 07:5620 Псковичи скупают крупы, макароны и сахар 18.03.2020 10:1455 ПсковГУ: Ренессанс или упадок?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Год памяти и славы: Битва за Москву

24.03.2020 10:03|ПсковКомментариев: 0

2020 год - Год памяти и славы, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В конце 2019 года начал работу официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне MAY9.RU, который является новостным и историческим агрегатором. На сайте размещены архивные материалы - от исторических сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны с фотоархивом военных лет до знаменитых записей Советского информбюро, озвученных голосом Юрия Левитана, и собранного воедино архива парадов Победы прошедших лет, а также сведения о памятных, праздничных, образовательных акциях, запланированных на 2020 год.

На всех фронтах и в тылу советские люди каждый день сражались и трудились для будущей Победы. Но ключевые события истории, которые определяли ход войны и судьбы народов - это крупнейшие стратегические операции и главные битвы. Сайт
MAY9.RU публикует серию статей о самых масштабных сражениях Великой Отечественной. Раздел будет периодически обновляться, и в нем будут появляться новые материалы о важнейших этапах освобождения советской земли и стран Европы.

Представляем вашему вниманию статью о битве за Москву - первом решающем сражении Великой Отечественной войны. Москва, будучи столицей СССР, имела стратегическое значение - от результата битвы за Москву зависел исход войны. При защите столицы нашей Родины тысячи бойцов и командиров проявили невиданный героизм. Начав осенью 1941-го поход на Москву при подавляющем преимуществе в войсках и технике, немецкие полчища были разбиты и отброшены. Весь мир увидел, что Красная Армия не сломлена, она способна побеждать. Советские люди воспрянули духом.

ПЛАНЫ БЛИЦКРИГА

Гитлеровское командование планировало разгромить СССР в блицкриге - молниеносной войне. Однако к октябрю 1941 года Москва оставалась непокорённой.

По планам А. Гитлера, покончить со столицей советского государства должно было решительное наступление группы армий «Центр», получившее кодовое название «Тайфун».

«Непоколебимое решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей... Это будет народное бедствие, которое лишит центров не только большевизм, но и московитов (русских) вообще». Из дневника начальника генштаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдера.

Силы сторон перед началом битвы за Москву:

В группу армий «Центр» входило 75 % всех немецких танков и около половины самолетов на советско-германском фронте.

ВЯЗЕМСКАЯ КАТАСТРОФА

Танковая армия генерала Г. Гудериана начала наступление на московском направлении 30 сентября 1941 года, основные немецкие силы - 2 октября. Прорвав советский фронт, гитлеровцы окружили значительное количество частей Красной Армии в районе Брянска и Вязьмы. Погибло или попало в плен более полумиллиона советских бойцов, в линии обороны западнее Москвы образовалась огромная брешь в 500 км. Но отчаянное сопротивление окружённых советских армий задержало вражеский натиск на столицу на две недели. Слухи о немецком прорыве достигли Москвы 16 октября. В городе началась эвакуация оставшихся предприятий, часть населения устремилась на восток. Для предотвращения паники в столице с 20 октября было объявлено осадное положение и введён комендантский час.

«Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте». Из Постановления Государственного Комитета Обороны о введении в Москве осадного положения, 19 октября 1941 года

ПАРАД СОРОК ПЕРВОГО

Военный парад 1941 года. Москва.

И. В. Сталин срочно вызвал из Ленинграда генерала Г. К. Жукова, который до этого руководил обороной города на Неве. В Москве шла дополнительная мобилизация добровольцев в дивизии народного ополчения. К столице перебрасывались свежие формирования с Дальнего Востока, из Сибири и внутренних районовстраны. Тысячи женщин и мужчин (совсем юных и пожилых) рыли противотанковые траншеи и рвы на ближних подступах к городу. На предприятиях Москвы, которые до войны производили косметику или пишущие машинки, теперь изготавливали оболочку для гранат, бутылки с зажигательной смесью, патроны. Намерения врага с ходу взять Москву провалились.

«Я склоняю голову перед светлой памятью тех, кто стоял насмерть, кто не пропустил врага к сердцу нашей Родины, ее столице, городу-герою Москве. Мы все в неоплатном долгу перед ними». Г. К. Жуков

Одним из переломных моментов в обороне столицы стало проведение 7 ноября 1941 года традиционного парада на Красной площади, с которого большинство воинов уходили сразу на фронт. Если в тяжелейшее время мы способны проводить парад в Москве, а Верховный Главнокомандующий остался в столице, победа будет за нами - так думали советские люди.

«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков - Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» Из выступления И. В. Сталина во время парада на Красной площади 7 ноября 1941 года

И ВРАГУ НИКОГДА НЕ ДОБИТЬСЯ!

Невиданный героизм при защите Москвы осенью 1941 года проявили тысячи бойцов и командиров.

В критический момент, когда казалось, что ничто не сможет остановить вражеские танки на пути к Москве, им навстречу были брошены курсанты из Подольска. Ценой своей жизни юноши из Подольского пехотного и артиллерийского училищ на несколько дней задержали противника. Большинство курсантов полегли на Ильинских рубежах, но советское командование выиграло время для организации новой оборонительной линии к западу от Москвы.

Бой в районе Дубосеково (Волоколамский район). Ноябрь 1941 года. РИА Новости

Воины 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала И. В. Панфилова 16 ноября 1941 года остановили удар танковых и пехотных частей врага. Рота, которой командовал политрук В. Г. Клочков, уничтожила тогда 18 немецких танков. Этот бой вошёл в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев. Вражеские танки наши солдаты подрывали связками гранат и поджигали бутылками с зажигательной смесью. Об их подвиге вскоре узнала вся страна, а дивизия стала гвардейской и после гибели командира дивизии получила почётное наименование Панфиловской.

Бессмертный подвиг совершила в тылу врага Зоя Космодемьянская - боец советской диверсионно-разведывательной группы. Она поджигала дома, где находились фашисты, и была схвачена немецкими солдатами. Во время допроса, сопровождавшегося пытками, Зоя не выдала никого из своих товарищей. Перед казнью в деревне Петрищево она крикнула в сторону германских солдат: «Это счастье - умереть за свой народ».

И по снегу ногами босыми,
Крепко сжав окровавленный рот,
Как на трон, партизанка России
На скрипящий взошла эшафот.
Ю. Друнина

КАРТА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ

К началу декабря враг подошёл к Москве совсем близко. По прямой от п. Красная Поляна до центра столицы было всего около 30 км. Ожесточённые сражения разыгрались в районе станции Крюково - это территория современного Зеленограда. Но именно в этот момент советское командование поняло, что новый натиск врага на Москву, начавшийся в середине ноября, выдохся, что немцы напрягают последние силы. Пружина сжалась до отказа.

План контрнаступления, доложенный командующим Западным фронтом Г. К. Жуковым И. В. Сталину в конце ноября 1941 года, состоял лишь из одной карты и пояснительной записки к ней. В распоряжение Г. К. Жукова и командующего Калининским фронтом И. С. Конева поступили свежие дивизии с востока страны, которые были хорошо вооружены и тепло одеты.

ПЕРЕЛОМ

Советское контрнаступление началось 5 декабря 1941 года. В атаку перешли соединения Западного, Калининского и части сил Юго-Западного фронтов. При этом советские войска всё ещё уступали немцам в количестве людей и боевой техники, лишь по самолётам у нас было серьёзное превосходство.

Битва за Москву. Декабрь 1941 года. О. Кнорринг / РИА Новости

Контрнаступление набирало силу, словно ураган. Враг, который не ожидал ответного удара (немецкое командование было уверено, что основные советские силы давно разбиты), дрогнул и побежал. Многие гитлеровские офицеры вспоминали в то время печальную судьбу армии Наполеона в 1812 году. Красная Армия освободила Калинин, Клин, Истру, Волоколамск и другие подмосковные города. Уже 8 января 1942 года контрнаступление переросло в общее наступление — началась Ржевско-Вяземская операция.

Мы беспощадный путь к Берлину
Открыли битвой за Москву.

П. Шубин

ИТОГИ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

В ходе наступления Красной Армии немцы были отброшены от столицы на 100–350 километров, от врага полностью очищены Московская, Тульская, Калининская, Рязанская области, частично освобождены Смоленская и Орловская. За провал под Москвой десятки высших немецких военачальников были сняты А. Гитлером со своих постов.

Два красноармейца стоят рядом с перевёрнутым немецким танком, подбитым в сражении под Москвой. В. Минкевич / РИА Новости

Победа досталась Красной Армии дорогой ценой — общие потери наших войск составили 1,8 млн человек (германская группа армий «Центр» потеряла за то же время 500 тыс.). Однако теперь и наши союзники, и вражеские, и нейтральные страны наглядно убедились, что германскую армию можно бить её же оружием, то есть решительным наступлением. Турция и Япония, руководство которых рассматривало планы нападения на Советский Союз, заняли выжидательную позицию. В нашей стране и на территориях, оккупированных союзниками Германии, с новой силой развернулось партизанское движение. США и Великобритания осознали, что СССР обладает огромным потенциалом для дальнейшей борьбы, и перед ними встал вопрос об оказании более действенной помощи Красной Армии. Ряд историков считают битву за Москву началом коренного перелома, когда окончательно рухнул немецкий план «молниеносной войны».

Около 1 млн защитников столицы были награждены медалью «За оборону Москвы», 110 человек удостоены звания Героя Советского Союза. В мае 1965 года, к 20-летию Победы, Москве было присвоено высокое звание «Город-герой».

Подготовлено Российским военно-историческим обществом

Теги: #75 лет Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 702 человека
24.03.2020, 10:150 Сегодня в Пскове началась операция «Надзор» 24.03.2020, 10:071 Почти 2,5 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю в Пскове 24.03.2020, 10:030 Год памяти и славы: Битва за Москву 24.03.2020, 09:360 Более 11 миллионов рублей взыскали псковские судебные приставы с должников по алиментам с начала 2020 года
24.03.2020, 09:340 Шойгу сдал тест на коронавирус 24.03.2020, 09:221 В Гдовском районе прокурор добился обеспечения беспрепятственного пользования берегом Псковско-Чудского озера 24.03.2020, 09:011 Великолучанка на «Пежо» при обгоне не справилась с управлением и опрокинулась. ФОТО 24.03.2020, 08:580 Поземсклэнд
24.03.2020, 08:450 Три пала травы зафиксированы в Псковской области за сутки 24.03.2020, 08:400 Дачный дом сгорел в невельской деревне Сеньково 24.03.2020, 08:372 Грузия с 24 марта приостанавливает движение междугороднего общественного транспорта 24.03.2020, 08:300 Правительство не одобрило введение особого порядка увольнений при эпидемии
24.03.2020, 08:160 Срок подачи деклараций по НДФЛ могут перенести 24.03.2020, 08:090 Оксана Федорова оказалась одной из «масок» в шоу на НТВ 24.03.2020, 07:571 Россельхознадзор приостановил экспорт из России гречки и остальных круп 24.03.2020, 07:380 Партии смогут направить своих наблюдателей на голосование по Конституции
24.03.2020, 07:230 Общероссийское объединение пассажиров предложило возвращать деньги за авиабилет при ЧС 24.03.2020, 07:151 Минпромторг намерен организовать службу доставки масок и респираторов 24.03.2020, 07:031 За просрочку коммунальных платежей псковским пенсионерам не будут начислять пени 23.03.2020, 22:490 Житель Санкт-Петербурга сбыл в дновском магазине 5 тыс. рублей с признаками подделки
23.03.2020, 22:420 В Великих Луках начинающий водитель на «БМВ» врезался в дерево 23.03.2020, 22:290 Член МОК сообщил о переносе сроков Олимпиады-2020 23.03.2020, 22:110 Жители Пскова, Псковского, Печорского и Новосокольнического районов не досчитались 400 тыс. рублей после общения с мошенниками 23.03.2020, 21:580 Пожилая женщина потерялась в районе улиц Гражданская и Стахановская
23.03.2020, 21:380 Названы варианты проведения выборов председателя Псковского облсовпрофа в условиях ограничений, связанных с коронавирусом 23.03.2020, 21:238 В Роспотребнадзоре заявили, что у переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет к нему 23.03.2020, 21:081 Псковское управление Росреестра информирует о последствиях неисполнения предписания госинспектора 23.03.2020, 20:453 Главный инфекционист Ставрополья уволена из-за халатности
23.03.2020, 20:377 Михаил Ведерников продемонстрировал подарочные наборы для приглашенных на Парад Победы 23.03.2020, 20:201 Около 250 обращений по коронавирусу поступило в оперативный инфоцентр с момента начала его работы 23.03.2020, 20:070 Пал травы зафиксирован на месте обнаружения боеприпасов в Стругокрасненском районе 23.03.2020, 19:550 В Псковской области сформирован перечень отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска из-за распространения COVID-19
23.03.2020, 19:431 Псковские профсоюзы готовят предложения по льготным условиям санаторно-курортного лечения работников здравоохранения 23.03.2020, 19:260 Конкурс «Разноцветные капли» и эко-флешмоб «Я – Вода» стартовали в России 23.03.2020, 19:034 В Псковской области заключено Соглашение о защите прав граждан в области пенсионного обеспечения 23.03.2020, 18:592 Олег Лазарев назначен председателем Псковского областного суда
23.03.2020, 18:520 Налоговые инспекции Псковской области переходят на новый режим работы из-за коронавируса 23.03.2020, 18:3817 Директор великолукской школы: Проголосовав за поправки в Конституцию, мы выразим поддержку президенту 23.03.2020, 18:260 «Народный контроль» проверил наличие и ассортимент продуктов в магазинах Псковского района 23.03.2020, 18:111 ГИБДД просит родителей присоединиться к обеспечению безопасности детей на дорогах
23.03.2020, 17:570 До -12 похолодает завтра ночью в Псковской области 23.03.2020, 17:530 В Псковской области начал работу волонтерский Центр по оказанию помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса 23.03.2020, 17:460 До 2 лет тюрьмы может получить житель Куньинского района за продажу небезопасного алкоголя 23.03.2020, 17:374 Неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению воздуха, прогнозируют в Псковской области
23.03.2020, 17:252 Псковичам предлагают заказать еду на дом или в офис из ресторана «Инжир» 23.03.2020, 17:141 Псково-Изборский музей-заповедник опубликовал расписание серии онлайн-экскурсий 23.03.2020, 17:061 Псковский облсовпроф напоминает, что члены профсоюзов могут обратиться за бесплатной помощью по социально-трудовым и иным правовым вопросам 23.03.2020, 17:030 В помещении реготделения инспекции труда временно приостановлен прием деклараций
23.03.2020, 17:000 В Псковской областной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» началась отчетно-выборная кампания 23.03.2020, 16:575 В Германии восхитились пришедшей в супермаркет Меркель 23.03.2020, 16:480 Госинспекция труда ответила на самые часто задаваемые вопросы по организации работы в условиях угрозы коронавируса 23.03.2020, 16:417 Для меня, как для молодого отца, важны поправки в Конституцию, касающиеся семейных ценностей и детей - Александр Кузьмин
23.03.2020, 16:355 Повестка в Хогвартс или в армию: В соцсетях обсуждают сову, сидящую на дереве во дворах на Народной 23.03.2020, 16:320 Онлайн-репетиторов становится все больше 23.03.2020, 16:251 Более 300 человек с начала года привлечены в Псковской области к административной ответственности за «пьяную» езду 23.03.2020, 16:240 Педагоги и ветераны педагогического труда из Писковской школы отдохнули в «Хилово»
23.03.2020, 16:172 Александр Котов: Есть основания предполагать, что все трое уполномоченных сохранят свои должности 23.03.2020, 16:150 Жителя Куньи накажут за полумиллионный долг по алиментам 23.03.2020, 16:127 Сотни патронов и снарядов нашел многодетный отец в Стругокрасненском районе 23.03.2020, 16:090 Пять новых услуг по социальной поддержке населения внедрено на площадке МФЦ Псковской области
23.03.2020, 16:062 Псковичей просят сообщать о преступлениях военнослужащих по «телефону доверия» 23.03.2020, 15:570 Между паникой и беспечностью: пастыри-медики о коронавирусе 23.03.2020, 15:530 Перевозчики просят правительство отменить «Платон» 23.03.2020, 15:460 В Псковском районе будут судить мужчину, угрожавшего супруге убийством при детях
23.03.2020, 15:400 От 30 до 50 дорожных знаков обслуживается ежедневно на территории Завеличья и Запсковья 23.03.2020, 15:320 4200 спецпакетов для сбора ТКО поступят в Пустошкинский район 23.03.2020, 15:290 «Гдовская весна» в 2020 году не состоится 23.03.2020, 15:210 Трех пьяных водителей остановили опочецкие сотрудники ГИБДД
23.03.2020, 15:211 Псковская и Новгородская области уточнили более 400 км общей границы 23.03.2020, 15:186 Андрей Турчак прибавил четыре позиции в рейтинге сенаторов 23.03.2020, 15:150 Марина Гаращенко отметила правильно организованную работу Стругокрасненской больницы в период угрозы коронавируса 23.03.2020, 15:100 Андрей Кончаловский планирует снять документальный фильм «Карантин по-русски»
23.03.2020, 15:040 Житель Псковского района угрожал убийством сожительнице из-за неудачных поисков документов на недвижимость 23.03.2020, 15:000 Изолятор временного содержания построят в Гдове через несколько лет 23.03.2020, 14:569 Марина Гаращенко представила нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы 23.03.2020, 14:532 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: О разрухе в сортирах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.