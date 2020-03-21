Общество

Год памяти и славы: Битва за Москву

2020 год - Год памяти и славы, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В конце 2019 года начал работу официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне MAY9.RU, который является новостным и историческим агрегатором. На сайте размещены архивные материалы - от исторических сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны с фотоархивом военных лет до знаменитых записей Советского информбюро, озвученных голосом Юрия Левитана, и собранного воедино архива парадов Победы прошедших лет, а также сведения о памятных, праздничных, образовательных акциях, запланированных на 2020 год.

На всех фронтах и в тылу советские люди каждый день сражались и трудились для будущей Победы. Но ключевые события истории, которые определяли ход войны и судьбы народов - это крупнейшие стратегические операции и главные битвы. Сайт

MAY9.RU публикует серию статей о самых масштабных сражениях Великой Отечественной. Раздел будет периодически обновляться, и в нем будут появляться новые материалы о важнейших этапах освобождения советской земли и стран Европы.

Представляем вашему вниманию статью о битве за Москву - первом решающем сражении Великой Отечественной войны. Москва, будучи столицей СССР, имела стратегическое значение - от результата битвы за Москву зависел исход войны. При защите столицы нашей Родины тысячи бойцов и командиров проявили невиданный героизм. Начав осенью 1941-го поход на Москву при подавляющем преимуществе в войсках и технике, немецкие полчища были разбиты и отброшены. Весь мир увидел, что Красная Армия не сломлена, она способна побеждать. Советские люди воспрянули духом.

ПЛАНЫ БЛИЦКРИГА

Гитлеровское командование планировало разгромить СССР в блицкриге - молниеносной войне. Однако к октябрю 1941 года Москва оставалась непокорённой.

По планам А. Гитлера, покончить со столицей советского государства должно было решительное наступление группы армий «Центр», получившее кодовое название «Тайфун».

«Непоколебимое решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей... Это будет народное бедствие, которое лишит центров не только большевизм, но и московитов (русских) вообще». Из дневника начальника генштаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдера.

Силы сторон перед началом битвы за Москву:

В группу армий «Центр» входило 75 % всех немецких танков и около половины самолетов на советско-германском фронте.

ВЯЗЕМСКАЯ КАТАСТРОФА

Танковая армия генерала Г. Гудериана начала наступление на московском направлении 30 сентября 1941 года, основные немецкие силы - 2 октября. Прорвав советский фронт, гитлеровцы окружили значительное количество частей Красной Армии в районе Брянска и Вязьмы. Погибло или попало в плен более полумиллиона советских бойцов, в линии обороны западнее Москвы образовалась огромная брешь в 500 км. Но отчаянное сопротивление окружённых советских армий задержало вражеский натиск на столицу на две недели. Слухи о немецком прорыве достигли Москвы 16 октября. В городе началась эвакуация оставшихся предприятий, часть населения устремилась на восток. Для предотвращения паники в столице с 20 октября было объявлено осадное положение и введён комендантский час.

«Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте». Из Постановления Государственного Комитета Обороны о введении в Москве осадного положения, 19 октября 1941 года

ПАРАД СОРОК ПЕРВОГО

Военный парад 1941 года. Москва.

И. В. Сталин срочно вызвал из Ленинграда генерала Г. К. Жукова, который до этого руководил обороной города на Неве. В Москве шла дополнительная мобилизация добровольцев в дивизии народного ополчения. К столице перебрасывались свежие формирования с Дальнего Востока, из Сибири и внутренних районовстраны. Тысячи женщин и мужчин (совсем юных и пожилых) рыли противотанковые траншеи и рвы на ближних подступах к городу. На предприятиях Москвы, которые до войны производили косметику или пишущие машинки, теперь изготавливали оболочку для гранат, бутылки с зажигательной смесью, патроны. Намерения врага с ходу взять Москву провалились.

«Я склоняю голову перед светлой памятью тех, кто стоял насмерть, кто не пропустил врага к сердцу нашей Родины, ее столице, городу-герою Москве. Мы все в неоплатном долгу перед ними». Г. К. Жуков

Одним из переломных моментов в обороне столицы стало проведение 7 ноября 1941 года традиционного парада на Красной площади, с которого большинство воинов уходили сразу на фронт. Если в тяжелейшее время мы способны проводить парад в Москве, а Верховный Главнокомандующий остался в столице, победа будет за нами - так думали советские люди.

«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков - Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» Из выступления И. В. Сталина во время парада на Красной площади 7 ноября 1941 года

И ВРАГУ НИКОГДА НЕ ДОБИТЬСЯ!

Невиданный героизм при защите Москвы осенью 1941 года проявили тысячи бойцов и командиров.

В критический момент, когда казалось, что ничто не сможет остановить вражеские танки на пути к Москве, им навстречу были брошены курсанты из Подольска. Ценой своей жизни юноши из Подольского пехотного и артиллерийского училищ на несколько дней задержали противника. Большинство курсантов полегли на Ильинских рубежах, но советское командование выиграло время для организации новой оборонительной линии к западу от Москвы.

Бой в районе Дубосеково (Волоколамский район). Ноябрь 1941 года. РИА Новости

Воины 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала И. В. Панфилова 16 ноября 1941 года остановили удар танковых и пехотных частей врага. Рота, которой командовал политрук В. Г. Клочков, уничтожила тогда 18 немецких танков. Этот бой вошёл в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев. Вражеские танки наши солдаты подрывали связками гранат и поджигали бутылками с зажигательной смесью. Об их подвиге вскоре узнала вся страна, а дивизия стала гвардейской и после гибели командира дивизии получила почётное наименование Панфиловской.

Бессмертный подвиг совершила в тылу врага Зоя Космодемьянская - боец советской диверсионно-разведывательной группы. Она поджигала дома, где находились фашисты, и была схвачена немецкими солдатами. Во время допроса, сопровождавшегося пытками, Зоя не выдала никого из своих товарищей. Перед казнью в деревне Петрищево она крикнула в сторону германских солдат: «Это счастье - умереть за свой народ».

И по снегу ногами босыми,

Крепко сжав окровавленный рот,

Как на трон, партизанка России

На скрипящий взошла эшафот.

Ю. Друнина

КАРТА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ

К началу декабря враг подошёл к Москве совсем близко. По прямой от п. Красная Поляна до центра столицы было всего около 30 км. Ожесточённые сражения разыгрались в районе станции Крюково - это территория современного Зеленограда. Но именно в этот момент советское командование поняло, что новый натиск врага на Москву, начавшийся в середине ноября, выдохся, что немцы напрягают последние силы. Пружина сжалась до отказа.

План контрнаступления, доложенный командующим Западным фронтом Г. К. Жуковым И. В. Сталину в конце ноября 1941 года, состоял лишь из одной карты и пояснительной записки к ней. В распоряжение Г. К. Жукова и командующего Калининским фронтом И. С. Конева поступили свежие дивизии с востока страны, которые были хорошо вооружены и тепло одеты.

ПЕРЕЛОМ

Советское контрнаступление началось 5 декабря 1941 года. В атаку перешли соединения Западного, Калининского и части сил Юго-Западного фронтов. При этом советские войска всё ещё уступали немцам в количестве людей и боевой техники, лишь по самолётам у нас было серьёзное превосходство.

Битва за Москву. Декабрь 1941 года. О. Кнорринг / РИА Новости

Контрнаступление набирало силу, словно ураган. Враг, который не ожидал ответного удара (немецкое командование было уверено, что основные советские силы давно разбиты), дрогнул и побежал. Многие гитлеровские офицеры вспоминали в то время печальную судьбу армии Наполеона в 1812 году. Красная Армия освободила Калинин, Клин, Истру, Волоколамск и другие подмосковные города. Уже 8 января 1942 года контрнаступление переросло в общее наступление — началась Ржевско-Вяземская операция.

Мы беспощадный путь к Берлину

Открыли битвой за Москву.

П. Шубин

ИТОГИ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

В ходе наступления Красной Армии немцы были отброшены от столицы на 100–350 километров, от врага полностью очищены Московская, Тульская, Калининская, Рязанская области, частично освобождены Смоленская и Орловская. За провал под Москвой десятки высших немецких военачальников были сняты А. Гитлером со своих постов.

Два красноармейца стоят рядом с перевёрнутым немецким танком, подбитым в сражении под Москвой. В. Минкевич / РИА Новости

Победа досталась Красной Армии дорогой ценой — общие потери наших войск составили 1,8 млн человек (германская группа армий «Центр» потеряла за то же время 500 тыс.). Однако теперь и наши союзники, и вражеские, и нейтральные страны наглядно убедились, что германскую армию можно бить её же оружием, то есть решительным наступлением. Турция и Япония, руководство которых рассматривало планы нападения на Советский Союз, заняли выжидательную позицию. В нашей стране и на территориях, оккупированных союзниками Германии, с новой силой развернулось партизанское движение. США и Великобритания осознали, что СССР обладает огромным потенциалом для дальнейшей борьбы, и перед ними встал вопрос об оказании более действенной помощи Красной Армии. Ряд историков считают битву за Москву началом коренного перелома, когда окончательно рухнул немецкий план «молниеносной войны».

Около 1 млн защитников столицы были награждены медалью «За оборону Москвы», 110 человек удостоены звания Героя Советского Союза. В мае 1965 года, к 20-летию Победы, Москве было присвоено высокое звание «Город-герой».

Подготовлено Российским военно-историческим обществом