Общество

Почти 2,5 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю в Пскове

За неделю с 16 марта по 22 марта в Псковской области заболело ОРВИ 5511 человек (87,52 на 10 тыс. населения). Заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 28,8%, отметили в региональном Роспотребнадзоре.

В Пскове заболело ОРВИ 2435 человек (115,89 на 10 тыс. населения), что выше недельного эпидемического порога на 30,7 %.

За неделю госпитализировано 113 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на высоком уровне. За неделю обследовано 63 больных с признаками ОРВИ. У 2 обследуемых – А (H1N1) -2009, у 2 – А несубтипированные вирусы, у 1 обследуемого – А (H3N2), у 3 обследуемых – грипп В, у 8 обследуемых – парагрипп (1,3), у 5 обследуемых – аденовирусы, у 1- риновирусы.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания).

Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области остается на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.