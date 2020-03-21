Общество

Псковские студенты-медики будут помогать лечебным учреждениям бороться с коронавирусом

В соответствии с рекомендациями федерального центра студенты-медики выпускных курсов в Псковской области будут направлены на практику в медицинские учреждения. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

«Контактировать с теми, у кого диагностирован коронавирус, они, конечно, не будут (как и с любыми другими группами риска). Помощь в основном требуется в оформлении документов, ответах на поступающие звонки, информировании населения о работе медучреждений в новых условиях», - сообщил он.

По словам губернатора, сейчас вся система здравоохранения региона работает с огромной нагрузкой, и любая помощь важна и объективно необходима. «Уверен, и для будущих врачей это хороший практический опыт. Поэтому с удивлением обнаружил в директ сообщения от некоторых студентов, которые боятся идти на практику и просят посодействовать, чтобы они остались дома, на карантинных каникулах, - отметил Михаил Ведерников. - Друзья, во многих регионах ваши сверстники уже сегодня оказывают значимую помощь системе здравоохранения. Хотите отсидеться дома, когда ваша поддержка и полученные знания так нужны людям? Тогда вы неправильно выбрали профессию. Про морально этические нормы и ответственную гражданскую позицию я уже не говорю. Не представляю, как с таким отношением вы планируете через год выходить на работу».

В то же время губернатор Псковской области выразил благодарность 40 молодым специалистам, которые уже записались волонтерами. «Пусть это не борьба на передовой, но большая и значимая помощь, которая сегодня особенно востребована. Спасибо! Всем зачтется», - написал Михаил Ведерников.