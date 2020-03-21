Общество

Сегодня в Пскове началась операция «Надзор»

Сегодня в Пскове началась операция «Надзор». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, цель мероприятия - снижение уровня повторной преступности среди горожан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» проводится на территории областного центра в период с 24 по 28 марта. Сотрудниками полиции будет осуществлен комплекс мероприятий профилактического характера, направленный на предупреждение совершения преступлений и правонарушений лицами, состоящими под административным надзором.

Особое внимание уделено работе по установлению местонахождения поднадзорных, а также граждан, уклоняющихся от административного надзора.