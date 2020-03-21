Общество

Профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилых домах и квартирах состоялся в Пскове

23 марта инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пскову был проведен профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилых домах и квартирах, в том числе по местам проживания многодетных семей. Рейдом охвачен жилой сектор по улицам Коммунальная, Киселева, Черняховского, пер. Гончарный.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном МЧС, в ходе рейда с жителями города были проведены беседы на тему пожарной безопасности, распространены памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности.

Кроме того, были проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, печного отопления, о недопущении детской шалости с огнем, о запрете разведения костров и сжигания мусора на общественной территории, проведены разъяснительные беседы по соблюдению элементарных правил безопасности подрастающим поколением. Также жителям напомнили номера вызовов пожарно-спасательных подразделений.

Гражданам разъяснено законодательство РФ о запрещении пала травы и доведена информация, что за данное нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.