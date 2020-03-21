Общество

Предоставление мест в новых детсадах в Борисовичах планируется закрепить соглашением

Администрации города Пскова и Псковского района планируют подписать соглашение о сотрудничестве по вопросу предоставления мест в корпусе № 2 детского сада № 56 и строящемся детском саду на 140 мест в деревне Борисовичи детям, проживающим на улицах Балтийской, Михаила Егорова и Завеличенской. Об этом сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.

Так он ответил на обращение псковички, размещенное на сайте губернатора. «Хотелось бы уточнить, кто является заказчиком данного строительства. Чтобы понимать, сад построенный на земле Псковского района снова отдадут городу Пскову, а жителей деревни Борисовичи будут отсылать куда подальше или все-таки у нас будет возможность попасть в сад, который находится возле дома? Прекрасно помним ситуацию со школой № 27 и садом на улице Михаила Егорова», - написала Майя Афзаал.

Александр Седунов также заметил, что учредителем дошкольного учреждения, открытого в прошлом году, является муниципальное образование «Город Псков». Новый детсад также будет относиться к областному центру.