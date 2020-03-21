Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Резиновые сапоги: за и против
Ангарский дом для псковичей
Легендарный БГ в Пскове!
Парк для людей, попавших в беду
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Бесплатные советы юристов псковичам
 
 
 
ещё Общество 21.03.2020 22:2625 Шесть человек предположительно инфицировано коронавирусом в Псковской области на данный момент 24.03.2020 11:510 «Единая Россия» сократит расходы и направит средства на помощь гражданам в связи с COVID-19 24.03.2020 11:460 Минтруд разъяснил россиянам порядок удаленной работы при карантине 24.03.2020 11:360 Маски-шоу 24.03.2020 11:060 Чиновников предлагают наказывать за пренебрежение к людям 24.03.2020 11:060 Профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилых домах и квартирах состоялся в Пскове
 
 
 
Самое популярное 21.03.2020 14:419 Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом 22.03.2020 18:390 Туроператоры заявили о вынужденной аннуляции всех забронированных туров за рубеж 22.03.2020 22:3010 Число госпитализированных с подозрением на коронавирус выросло в Псковской области до 21 21.03.2020 22:2625 Шесть человек предположительно инфицировано коронавирусом в Псковской области на данный момент 23.03.2020 11:381 В Псковской областной клинической больнице объявлен карантин
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Предоставление мест в новых детсадах в Борисовичах планируется закрепить соглашением

24.03.2020 10:47|ПсковКомментариев: 0

Администрации города Пскова и Псковского района планируют подписать соглашение о сотрудничестве по вопросу предоставления мест в корпусе № 2 детского сада № 56 и строящемся детском саду на 140 мест в деревне Борисовичи детям, проживающим на улицах Балтийской, Михаила Егорова и Завеличенской. Об этом сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.

Так он ответил на обращение псковички, размещенное на сайте губернатора. «Хотелось бы уточнить, кто является заказчиком данного строительства. Чтобы понимать, сад построенный на земле Псковского района снова отдадут городу Пскову, а жителей деревни Борисовичи будут отсылать куда подальше или все-таки у нас будет возможность попасть в сад, который находится возле дома? Прекрасно помним ситуацию со школой № 27 и садом на улице Михаила Егорова», - написала Майя Афзаал.

Александр Седунов также заметил, что учредителем дошкольного учреждения, открытого в прошлом году, является муниципальное образование «Город Псков». Новый детсад также будет относиться к областному центру.

Теги: #детский сад #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 713 человек
24.03.2020, 11:510 «Единая Россия» сократит расходы и направит средства на помощь гражданам в связи с COVID-19 24.03.2020, 11:460 Минтруд разъяснил россиянам порядок удаленной работы при карантине 24.03.2020, 11:451 Цены на бензин рухнули в США, а россиян пугают ростом цен на топливо 24.03.2020, 11:410 Поисками пожилой псковички, страдающей потерей памяти, занялась полиция
24.03.2020, 11:400 Банк России призвал ограничить выдачу наличных в банкоматах 24.03.2020, 11:370 Псковский театр драмы покажет свои лучшие спектакли на YouTube 24.03.2020, 11:360 Маски-шоу 24.03.2020, 11:170 Весеннее ограничение на движение большегрузов по дорогам Псковской области отменено
24.03.2020, 11:060 Чиновников предлагают наказывать за пренебрежение к людям 24.03.2020, 11:060 Профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилых домах и квартирах состоялся в Пскове 24.03.2020, 11:010 «Эхономика»: Выдержит ли инвестклимат Псковской области суровое испытание коронавирусом и слабым рублем? 24.03.2020, 10:590 Росгвардейцы задержали в Пскове похитительницу косметики
24.03.2020, 10:560 Глава Бежаницкого района: Важно, что в поправках в Конституцию мы говорим о преемственности 24.03.2020, 10:470 Предоставление мест в новых детсадах в Борисовичах планируется закрепить соглашением 24.03.2020, 10:450 По предварительной записи псковичи смогут попасть в клиентские службы псковского ПФР 24.03.2020, 10:380 На исправительные работы отправился житель Гдовского района за неуплату алиментов
24.03.2020, 10:382 Как псковский бизнес выживает в эпоху коронавируса, расскажет Николай Рассадин в программе «Гайд-парк» 24.03.2020, 10:310 69 пьяных водителей поймали в Пскове с начала года 24.03.2020, 10:211 Псковские студенты-медики будут помогать лечебным учреждениям бороться с коронавирусом 24.03.2020, 10:210 Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт
24.03.2020, 10:150 Сегодня в Пскове началась операция «Надзор» 24.03.2020, 10:073 Почти 2,5 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю в Пскове 24.03.2020, 10:030 Год памяти и славы: Битва за Москву 24.03.2020, 09:361 Более 11 миллионов рублей взыскали псковские судебные приставы с должников по алиментам с начала 2020 года
24.03.2020, 09:340 Шойгу сдал тест на коронавирус 24.03.2020, 09:221 В Гдовском районе прокурор добился обеспечения беспрепятственного пользования берегом Псковско-Чудского озера 24.03.2020, 09:011 Великолучанка на «Пежо» при обгоне не справилась с управлением и опрокинулась. ФОТО 24.03.2020, 08:586 Поземсклэнд
24.03.2020, 08:450 Три пала травы зафиксированы в Псковской области за сутки 24.03.2020, 08:400 Дачный дом сгорел в невельской деревне Сеньково 24.03.2020, 08:372 Грузия с 24 марта приостанавливает движение междугороднего общественного транспорта 24.03.2020, 08:300 Правительство не одобрило введение особого порядка увольнений при эпидемии
24.03.2020, 08:160 Срок подачи деклараций по НДФЛ могут перенести 24.03.2020, 08:090 Оксана Федорова оказалась одной из «масок» в шоу на НТВ 24.03.2020, 07:571 Россельхознадзор приостановил экспорт из России гречки и остальных круп 24.03.2020, 07:380 Партии смогут направить своих наблюдателей на голосование по Конституции
24.03.2020, 07:230 Общероссийское объединение пассажиров предложило возвращать деньги за авиабилет при ЧС 24.03.2020, 07:151 Минпромторг намерен организовать службу доставки масок и респираторов 24.03.2020, 07:031 За просрочку коммунальных платежей псковским пенсионерам не будут начислять пени 23.03.2020, 22:490 Житель Санкт-Петербурга сбыл в дновском магазине 5 тыс. рублей с признаками подделки
23.03.2020, 22:420 В Великих Луках начинающий водитель на «БМВ» врезался в дерево 23.03.2020, 22:290 Член МОК сообщил о переносе сроков Олимпиады-2020 23.03.2020, 22:110 Жители Пскова, Псковского, Печорского и Новосокольнического районов не досчитались 400 тыс. рублей после общения с мошенниками 23.03.2020, 21:580 Пожилая женщина потерялась в районе улиц Гражданская и Стахановская
23.03.2020, 21:380 Названы варианты проведения выборов председателя Псковского облсовпрофа в условиях ограничений, связанных с коронавирусом 23.03.2020, 21:238 В Роспотребнадзоре заявили, что у переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет к нему 23.03.2020, 21:081 Псковское управление Росреестра информирует о последствиях неисполнения предписания госинспектора 23.03.2020, 20:453 Главный инфекционист Ставрополья уволена из-за халатности
23.03.2020, 20:377 Михаил Ведерников продемонстрировал подарочные наборы для приглашенных на Парад Победы 23.03.2020, 20:201 Около 250 обращений по коронавирусу поступило в оперативный инфоцентр с момента начала его работы 23.03.2020, 20:070 Пал травы зафиксирован на месте обнаружения боеприпасов в Стругокрасненском районе 23.03.2020, 19:552 В Псковской области сформирован перечень отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска из-за распространения COVID-19
23.03.2020, 19:431 Псковские профсоюзы готовят предложения по льготным условиям санаторно-курортного лечения работников здравоохранения 23.03.2020, 19:260 Конкурс «Разноцветные капли» и эко-флешмоб «Я – Вода» стартовали в России 23.03.2020, 19:034 В Псковской области заключено Соглашение о защите прав граждан в области пенсионного обеспечения 23.03.2020, 18:592 Олег Лазарев назначен председателем Псковского областного суда
23.03.2020, 18:520 Налоговые инспекции Псковской области переходят на новый режим работы из-за коронавируса 23.03.2020, 18:3817 Директор великолукской школы: Проголосовав за поправки в Конституцию, мы выразим поддержку президенту 23.03.2020, 18:260 «Народный контроль» проверил наличие и ассортимент продуктов в магазинах Псковского района 23.03.2020, 18:111 ГИБДД просит родителей присоединиться к обеспечению безопасности детей на дорогах
23.03.2020, 17:570 До -12 похолодает завтра ночью в Псковской области 23.03.2020, 17:530 В Псковской области начал работу волонтерский Центр по оказанию помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса 23.03.2020, 17:460 До 2 лет тюрьмы может получить житель Куньинского района за продажу небезопасного алкоголя 23.03.2020, 17:374 Неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению воздуха, прогнозируют в Псковской области
23.03.2020, 17:252 Псковичам предлагают заказать еду на дом или в офис из ресторана «Инжир» 23.03.2020, 17:141 Псково-Изборский музей-заповедник опубликовал расписание серии онлайн-экскурсий 23.03.2020, 17:061 Псковский облсовпроф напоминает, что члены профсоюзов могут обратиться за бесплатной помощью по социально-трудовым и иным правовым вопросам 23.03.2020, 17:030 В помещении реготделения инспекции труда временно приостановлен прием деклараций
23.03.2020, 17:000 В Псковской областной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» началась отчетно-выборная кампания 23.03.2020, 16:575 В Германии восхитились пришедшей в супермаркет Меркель 23.03.2020, 16:480 Госинспекция труда ответила на самые часто задаваемые вопросы по организации работы в условиях угрозы коронавируса 23.03.2020, 16:417 Для меня, как для молодого отца, важны поправки в Конституцию, касающиеся семейных ценностей и детей - Александр Кузьмин
23.03.2020, 16:355 Повестка в Хогвартс или в армию: В соцсетях обсуждают сову, сидящую на дереве во дворах на Народной 23.03.2020, 16:320 Онлайн-репетиторов становится все больше 23.03.2020, 16:251 Более 300 человек с начала года привлечены в Псковской области к административной ответственности за «пьяную» езду 23.03.2020, 16:240 Педагоги и ветераны педагогического труда из Писковской школы отдохнули в «Хилово»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.