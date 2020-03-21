Общество

Варианты развития территории садоводческих товариществ на Линейной в Пскове рассмотрит градсовет

Варианты развития территории некоммерческих садоводческих товариществ, расположенных по улице Линейной в Пскове, будут рассмотрены на градостроительном совете в апреле. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков в ответ на опубликованное на сайте губернатора обращение Союза садоводств региона по проблеме запланированной многоэтажной застройки на территории СНТ «Коммунальщик» и «Ремзавод» и еще семи СНТ в черте областного центра вблизи улицы Линейной.

Александр Братчиков пояснил, что большая часть садоводческих некоммерческих товариществ расположена в границах многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки, а также территории, предназначенной для строительства улиц и дорог: перспективное продолжение улиц Чудской, Александра Матросова, Старотекстильной, расширение до нормативных параметров улицы Линейной.

Территорию существующих СНТ он назвал резервной для района «Запсковье» в плане вовлечения в градостроительную деятельность.

«Развитие данной территории для многоэтажной жилой застройки было заложено в Генеральном плане города Пскова, утверждённом 1 марта 1973 года Советом Министров РСФСР, несмотря на то, что СНТ были образованы в период с 1958 по 1966 годы», - заметил глава администрации города.

По его словам, для обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, администрация Пскова издала постановление от 9 июля 2018 года № 1089 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Линейная и границы муниципального образования «Город Псков» в городе Пскове». В 2019 году были назначены публичные слушания. В настоящее время решение об утверждении указанных проектов отложено.

Дополнительно Александр Братчиков сообщил, что на основании указа губернатора области и постановления администрации города Пскова «По предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» организация встречи с инициативной группой СНТ откладывается, о дате, времени и месте встречи планируется проинформировать позже.