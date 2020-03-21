Общество

«Единая Россия» сократит расходы и направит средства на помощь гражданам в связи с COVID-19

Партия «Единая Россия» планирует сократить свои расходы и направить средства на оказание помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Будут урезаны расходы на проведение предварительного голосования при подготовке избирательных кампаний в 2020 году, сокращены транспортные и другие организационные расходы.

«Мы приняли решение сократить расходы на агитацию, массовые мероприятия, финансирование других вопросов, связанных, в том числе, с проведением выборов в этом году», - сказал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

По его словам, сэкономленные деньги пойдут на организацию работы волонтёрских центров «Единой России», которые разворачиваются на базе общественных приёмных партии в регионах. На них закупят лекарства, продукты, средства индивидуальной защиты, окажут другую необходимую помощь медикам и гражданам из «группы риска» (ветеранам, пожилым людям, одиноким пенсионерам).

«Также деньги будут направлены на приобретение медицинских средств защиты - масок и антисептиков», - добавил Андрей Турчак.

В России на 23 марта было зарегистрировано 438 случаев заражения, под наблюдением медиков в связи с инфекцией находятся более 90 тысяч человек. По всей стране введен режим повышенной готовности.