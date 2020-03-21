Общество

В Псковской области клиентские службы ПФР временно будут осуществлять прием граждан только по предварительной записи

В целях реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с приказом Минтруда России от 18 марта 2020 г. № 139* в клиентских службах учреждений ПФР области с 24 марта 2020 года прием граждан будет осуществляться исключительно по предварительной записи. Запись осуществляется по телефону, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Пенсионного фонда.

Номера телефонов Управлений и Клиентских служб Пенсионного фонда РФ по Псковской области для предварительной записи на прием:

Район Номер телефона горячей линии Клиентская служба ПФР в Бежаницком районе 8 (81141) 2-11-80 Клиентская служба ПФР в Гдовском районе 8 (81131) 2-17-31 Клиентская служба ПФР в Дедовичском районе 8 (811 36) 93-572 Клиентская служба ПФР в Дновском районе 8 (81135) 2-53-51 Клиентская служба ПФР в Красногородском районе 8 (81137) 2-11-37 Клиентская служба ПФР в Куньинском районе 8 (81149) 2-18-84 Клиентская служба ПФР в Локнянском районе 8(81139) 2-13-35 УПФР в Невельском районе (межрайонное) 8 (81151) 2-54-03 Клиентская служба ПФР в Новоржевском районе 8 (81143) 2-14-49 Клиентская служба ПФР в Новосокольничском районе 8 (81144) 2-12-50 УПФР в Опочецком районе (межрайонное) 8 (81138) 2-26-00 УПФР в Островском районе (межрайонное) 8 (81152) 3-10-84 Клиентская служба ПФР в Палкинском районе 8 (811-45) 2-10-28 Клиентская служба ПФР в Печорском районе 8 (81148) 2-44-68 Клиентская служба ПФР ПФР в Плюсском районе 8 (81133) 2-16-12 УПФР в Порховском районе (межрайонное) 8 (81134) 2-22-97 Клиентская служба ПФР в Пустошкинском районе 8 (81142) 2-16-50 Клиентская служба ПФР в Пушкиногорском районе 8 (81146) 2-34-31 Клиентская служба ПФР в Пыталовском районе 8 (81147) 2-19-06 Клиентская служба ПФР в Себежском районе 8 (81140) 2-11-08 Клиентская служба ПФР в Стругокрасненском районе 8 (81132) 5-11-97 УПФР по г. Великие Луки и Великолукскому району 8 (81153) 4-69-36, 5-94-68 Клиентская служба ПФР в Усвятском районе 8 (81150) 2-13-82 УПФР в г. Пскове и Псковском районе 8 (8112) 69-64-94, 66-52-54, 53-01-20

Кроме того, записаться на прием можно через сайт Пенсионного фонда РФ по ссылке.

В связи с рекомендациями Роспотребнадзора и ограничительными мерами, принятыми в нашем регионе, Отделение Пенсионного Фонда по Псковской области рекомендует гражданам использовать механизм получения услуг дистанционно, максимально исключив посещение клиентских служб ПФР.

Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда и электронный сервис Госуслуги позволяют подать заявления в территориальные органы ПФР по направлениям пенсионного обеспечения, материнского (семейного) капитала и иных социальных выплат.

Кроме того, есть возможность в режиме онлайн получить информацию о состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования или же предварительно заказать ряд документов, например, справку о размере пенсии или о размере материнского (семейного) капитала. С полным перечнем услуг можно ознакомиться в личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФР.

Добавим, что обратиться с вопросом можно по единому номеру «горячей линии» Отделения Пенсионного Фонда по Псковской области 8 800 775 79 50.

Также в каждом территориальном органе ПФР области работает свой телефон «горячей линии» для консультации граждан. Номер можно уточнить на региональной странице Отделения на сайте ПФР.