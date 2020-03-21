Общество

Представители рабочих профессий вышли на открытый рынок труда Псковской области

Несмотря на те изменения, которые происходят сейчас на рынке труда, проблема дефицита рабочего персонала остается по-прежнему актуальной. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали свыше 500 вакансий, размещенных с 1 января по 16 марта 2020 года в Псковской области для представителей рабочих профессий, и выяснили, кто из соискателей рабочих специальностей пользуется популярностью у работодателей и чей заработок может превышать 60 000 рублей.

В целом, рынок вакансий для специалистов рабочих профессий остался на уровне прошлого года – спрос в феврале вырос всего на 2% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года. Топ самых востребованных представителей сферы рабочего персонала у компаний Псковской области из разных отраслей выглядит следующим образом: это токари, фрезеровщики (по 16% от всех предложений о работе в этой профессиональной области), операторы станков (11%), наладчики (9%), сварщики (8%), механики (7%), электромонтеры, кабельщики, слесари, разнорабочие, монтажники (по 6%).

С учетом общего тренда на рынке труда – роста требований к соискателям из разных профессиональных сфер – к представителям рабочих профессий требования тоже ужесточаются, несмотря на общий дефицит рабочего персонала по всей стране. Почти каждое второе предложение о работе было ориентировано на специалистов с профессиональным стажем от 1 года до 3 лет, каждое третье – на более опытных соискателей, отработавших более 3 лет. Еще 322% вакансий в Псковской области были доступны кандидатам рабочих специальностей без опыта работы.

С другой стороны, у представителей рабочего персонала растет интерес к открытому рынку труда: число резюме от кандидатов из этой сферы в феврале к показателю прошлого года увеличилось на 29%. Подобный скачок никак не сказался на уровне конкуренции: на одну открытую вакансию приходится всего одно резюме.

Средний уровень предлагаемых зарплат в вакансиях для рабочего персонала в начале года составил 35 000 рублей, учитывая предложения с вахтой. Зарплатные ожидания женщин из сферы рабочего персонала оказались равны 21 000 рублей, а мужчины, напротив, рассчитывают на большее – их желаемый уровень финансового вознаграждения в среднем составил 30 000 рублей.

Вакансии с самыми высокими зарплатами для представителей рабочего персонала на hh.ru в Псковской области в марте: