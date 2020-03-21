Общество

Продажи презервативов в России выросли на 30% за неделю

Продажи презервативов резко увеличились в России за последнюю неделю. Об этом во вторник, 24 марта, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Эксперты проанализировали розничные продажи презервативов за первые 11 недель 2020 года и сравнили их с аналогичными данными за 2019 год. За минувшую неделю в России было продано 589 тыс. упаковок презервативов на 161 млн рублей, передает «Федеральное агентство новостей».

За 11 неделю прошлого года продажи составили 477 тыс. упаковок. Тогда общая стоимость проданных презервативов оценивалась в 122 млн рублей. Прирост в денежном выражении составил 31,8%, отмечают эксперты.

По итогам текущего года реализация презервативов Reckitt Benckiser (бренд Durex) составила 46,75% от общего объема продаж (709 млн рублей), сообщает телеканал «360». Продажи AVK Polypharm Inv. Co. Ltd (бренд Contex) достигли 635 млн рублей (41,91%). Тройку лидеров замыкают презервативы CPR (бренд Sico) с результатом в 95 млн рублей (6,28%).