Общество

Около 6 тысяч тонн продуктов остановлено на границе Псковской области за выходные

В минувшие выходные через пункты пропуска, расположенные на российско-белорусском и российско-латвийском участках государственной границы Российской Федерации в Псковской области, на территорию страны поступило 502 партии мясной, рыбной и молочной продукции, 110 партий фруктов и овощей (яблоки, свекла, морковь, белокочанная капуста, продовольственный картофель), а также 4 партии крупы киноа и зеленого кофе в зернах. Общий вес поступившей животноводческой продукции превысил 3,7 тысяч тонн, а подкарантинной - 2,1 тысячу тонн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Должностные лица управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе проведения документарного и физического контроля подтвердили, что вся продукция животного и растительного происхождения ввезена на территорию Российской Федерации без нарушений.

После успешного прохождения пограничного контроля товары направились на прилавки страны.