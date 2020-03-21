Общество

Минтруд РФ: Денег в ФСС хватит на все выплаты, в том числе по больничным

Бюджет Фонда социального страхования (ФСС) стабилен, все социальные обязательства, в том числе по новому порядку оплаты листков нетрудоспособности для людей в карантине, будут финансированы в полном объеме, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, пишет «Интерфакс».

«На сегодняшний день мы, помимо того что имеем полностью финансированный бюджет Фонда социального страхования, имеем переходящие остатки средств с 2019 года. Соответственно, мы видим, что этого объема ресурсов будет вполне достаточно для выполнения всех социальных обязательств», - сказал Котяков.

Он напомнил, что в рамках мер по недопущению распространения коронавируса в России граждане, побывавшие за рубежом и не имеющие признаков ОРВИ, могут дистанционно оформить себе больничный.

Для этого нужно зайти на сайт ФСС, авторизоваться там через сайт Госуслуг и заполнить электронную форму на больничный. Система предложит загрузить сканы паспортов с отметками о пересечении границы и проездные документы. Деньги по такому больничному придут напрямую на карту двумя частями - на 5-7-й день после открытия и в конце больничного, когда 14-дневный карантин закончится.

Если у человека есть признаки заболевания после возвращения из-за рубежа, нужно обратиться к врачу и оформлять больничный через медорганизацию, добавил Котяков.

По словам главы Минтруда, с 20 марта в России уже обработано 6,7 тыс. заявлений на электронные больничные по новой схеме. Лидерами являются Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ.