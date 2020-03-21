Общество

Родители с детьми на удаленном обучении не получат больничные листы

Родители, чьи дети переведены на удаленное обучение в школах в связи с коронавирусом, должны ставить перед работодателем вопрос о возможности дистанционной работы. Больничные листы в таком случае для них не предусмотрены, заявил во вторник журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков, пишет ТАСС.

«В данном случае больничный лист оформляться не будет, и родителю надо поднимать вопрос перед своим работодателем об организации рабочей деятельности в удалённой режиме», - сказал Котяков, отвечая на вопрос, получат ли больничные листы родители в связи с переводом детей школьного возраста на удаленное обучение.

Ранее министр образования Сергей Кравцов заявил, что каникулы в школах будут продлены до 12 апреля в связи с распространением коронавируса. Также для детей будет организовано дистанционное обучение и доступ к электронным учебникам.