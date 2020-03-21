Общество

По предварительным данным, коронавирус подозревается у 7 жителей Псковской области

По предварительным данным, коронавирус подозревается у 7 жителей Псковской области. При этом людей с окончательно подтвержденным диагнозом в регионе нет. Об этом сегодня, 24 марта, рассказала руководитель комитета по здравоохранению в Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире одного из информационных агентств.

«На сегодня ситуация штатная. Нами предприняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса. Наш оперативный штаб переведен на круглосуточный режим работы. Мы ведем активную работу по выявлению заболевших и наблюдению за гражданами, которые вернулись из-за рубежа», - заявила Марина Гаращенко.

Она отметила, что на сегодня в инфекционной больнице находится 22 человека, некоторые из них в специальных боксах, так как они вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, другие, констатировавшие с ними лица, но не имеющие симптомов, находятся в отдельных палатах.

«Мы разработали план по перепрофилированию коечного фонда в больнице Великих Лук, в Псковской областной и межрайонной больницах. Сейчас граждане должны заботиться о себе и обязательно сообщать, что они вернулись из-за рубежа. Нам ежедневно поступают списки граждан, которые прибывают из-за границы, мы всем звоним и обследуем их. Медицинские организации выдают таким гражданам медицинские больничные листы, а мазок на анализ берется на исследование на десятые сутки после пересечения границы - это более эффективно», - рассказала Марина Гаращенко.