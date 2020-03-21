Общество

Свыше 16 тысяч в месяц будут платить переписчикам счетных и стационарных участков в Псковской области

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области приглашает на работу по гражданско-правовому договору для выполнения работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

В частности, в период с 13 января по 20 ноября 2020 года требуется инструктор районного уровня (15 тыс. руб./мес.) и уполномоченный по вопросам переписи (17 тыс. руб./мес.). От кандидатов требуется свободное владение персональным компьютером на уровне пользователя, организаторские способности и коммуникабельность, ответственность и гражданство РФ.

В период с 14 сентября по 10 ноября требуется контролер полевого уровня (18 тыс. руб./мес.). Здесь в списке требований, помимо вышеперечисленных, упоминаются навыки работы на планшетном компьютере.

С 1 октября по 31 октября требуются переписчики стационарного участка и счетного участка (16 200 руб./мес.). Кандидаты на эти должности должны также обладать навыками работы на планшетном компьютере, коммуникабельностью и гражданством РФ.



По вопросам трудоустройства желающих просят обращаться по адресу: Псков, ул. Карла Маркса, 15 с 8:36 до 18:00 часов (пятница до 16 часов) ежедневно, кроме выходных, перерыв на обед с 13 до 14 часов.

Контактный телефон 79-09-69.

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Напомним, в период 1 по 31 октября 2020 года во всех субъектах Российской Федерации, в том числе в Псковской области, будет проводиться Всероссийская перепись населения 2020 года.