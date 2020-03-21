Общество

В Псковскую область более десяти тысяч жителей вернулись из-за границы в период пандемии коронавируса

В Псковскую область более десяти тысяч жителей вернулись из-за границы в период пандемии коронавируса. Сегодня, 24 марта, об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире одного из информационных агентств.

«Те граждане, которые самостоятельно звонят на горячие линии, - мы фиксируем их данные и передаем списки два раза в день в медицинские организации. У нас организована единая база, информация передается на бумажных носителях, поэтому она никуда не уйдет», - рассказала Марина Гаращенко.

Она напомнила, что все граждане, вернувшиеся из-за границы, должны 14 дней провести на карантине. О возвращении необходимо сообщить, но, если есть температура, кашель или другие симптомы респираторного заболевания, то необходимо сразу же обратиться к врачу. Тогда мазок на анализ, выявляющий коронавирус, будет взят незамедлительно.

«В Псковской области уже обследовано 423 человека. Самый большой приток граждан из-за границы в Пскове, но и в районах их немало. С районами также работаем совместно. Держим ситуацию на контроле», - пояснила Марина Гаращенко.