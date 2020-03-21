Общество

Сбербанк профинансирует съемку фильма «Псков, Знамя Победы»

Сбербанк примет активное участие в комплексе мероприятий на Псковщине в год празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня состоялось подписание соглашения по созданию документального фильма «Псков. Полет со Знаменем Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Сбербанка. Средства на съемки киноленты будут выделены ПАО Сбербанк.

Соглашение подписали со стороны ООО «Планета кино» исполнительный директор Дмитрий Кабановский и исполнительный директор Благотворительного фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев. Подписание прошло в центральном офисе Псковского отделения Сбербанка.

«75-летие Победы знаковая дата для всего нашего народа. Сбербанк не мог остаться в стороне от этого важнейшего события. К сожалению, далеко не все Псковичи, а тем более остальные жители нашей страны, знают о том, что Псковская область – Родина Знамени Победы. Именно поэтому нами было принято решение о финансировании съёмок фильма, рассказывающего о героических страницах истории нашего региона», – прокомментировала Анна Тарасенко, управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк.

Нужно отметить, что идея съемки фильма «Псков. Полет со Знаменем Победы» принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Отличительная особенность данного проекта в том, что документальная лента будет доступна для слепых людей. Они смогут визуализировать молчаливые сцены, действия героев, сцены природы со слов тифлокомментатора, который будет лаконично, но при этом понятно описывать предметы и явления, поясняя, что происходит в кадре.