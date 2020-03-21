Общество

Марина Гаращенко: Студенты-медики, привлекаемые для помощи врачам, не будут контактировать с пациентами

Студенты двух медицинских колледжей, привлекаемые для помощи врачам в Псковской области, не будут контактировать с ни пациентами, ни с больными. Об этом сегодня, 24 марта, заявила руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире одного из информационных агентств.

«Мы не имеем права отправлять студентов на работу с пациентами. Мы планируем привлечь их для волонтерской работы с документацией, со звонками пациентов. Нам сегодня определенно нужна поддержка. Помощь ребят стала бы хорошим подспорьем: позвонить, уточнить, предупредить, подготовить медицинские документы, помочь провести выписку медицинских препаратов, пока врачи занимаются приемом пациентов», - пояснила Марина Гаращенко.

Она отметила, что на текущий момент в области идет перепрофилирование. «У нас есть постановление правительства о приостановке диспансеризации. За счет того, что эти работы временно приостанавливаются до 12 апреля или до особого распоряжения, терапевты и педиатры будут направлены на работу с гражданами, прибывшими из-за границы, станут первичным звеном обследований. А наши студенты очень помогут именно в бумажной и консультационной работе по телефону», - рассказала руководитель комитета по здравоохранению Псковской области.

«Подчеркну, что мы просим о помощи только студентов старших курсов. Если у кого-то из них будут какие-либо вопросы или опасения, то перед тем, как они придут, мы проведем работу и принудительно никого привлекать не будем», - заключила Марина Гаращенко.