Общество

До обеда на горячую линию по профилактике коронавируса в Псковской области поступило более 350 звонков

Сегодня, 24 марта, до обеда на горячую линию по профилактике коронавируса в Псковской области поступило более 350 звонков. Об этом сегодня в прямом эфире одного из информационных агентств рассказала руководитель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Больший процент звонков на горячую линию - это граждане, которые вернулись из-за границы. На какие-то вопросы могут ответить сразу, затем всех позвонивших вносят в специальную базу. Эти данные передаются в медицинские организации, а там все распределяется по участковому принципу. Врачи не всегда попадают к жителям в первый или второй день, так как нагрузка очень большая», - рассказала Марина Гаращенко.

Она также отметила, что на горячую линию достаточно часто звонят соседи обследуемых, которые видели в своих подъездах медицинских работников в специальной форме. «Наши медработники выходят на работу к гражданам в спецформе. И, когда люди их видят, бывает пугаются и сразу звонят, беспокоятся, что где-то больные соседи, спрашивают, что делать. Я хочу всех успокоить: человек в карантине находится в своей квартире, вирус оттуда не выйдет, его можно только вынести. В случаях, когда диагноз устанавливается на 100%, квартиру дезинфицируют. Поэтому соседи могут не переживать», - пояснила Марина Гаращенко.