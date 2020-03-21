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Общество

Ажиотаж вокруг коронавируса привел к росту выручки - директор «Империала»

24.03.2020 15:44|ПсковКомментариев: 5

Ажиотаж вокруг коронавируса привел к тому, что начали расти выручки. Об этом заявил директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин сегодня, 24 марта, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Все, что продавалось ранее, начало продаваться в больших объемах», - сообщил бизнесмен и добавил, что рост выручки наблюдается за счет товаров первой необходимости и долгого хранения.

По его словам, ажиотажный спрос псковичей на продукты продолжается до сих пор.

Кроме того, в ходе прямого эфира Николай Рассадин рассказал, что в «Империале» незначительно, но «просел фудкорт».

Директор «Империала» пояснил, что для тех, кто не хочет находится в помещении с большим количеством людей, но не отказался бы поесть привычную пищу дома, еду с фудкорта можно взять в ланчбоксах с собой.

Источник: Псковская Лента Новостей
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