Общество

В Псковской области сотрудники Госавтоинспекции проводят лектории по безопасности дорожного движения с детьми

В Псковской области в рамках операции «Безопасный двор» сотрудники Госавтоинспекции проводят лектории по безопасности дорожного движения с детьми, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Только в марте на территории региона зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 5 ребят получили ранения различной степени тяжести. В трёх авариях несовершеннолетние пострадали, участвуя в дорожном движении в качестве пешеходов.

В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также привлечения внимания детей к безопасному участию в дорожном движении сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы с юными жителями области, направленные на изучение и соблюдение Правил дорожной безопасности.

Актуальность данной работы продиктована условиями, в которых в настоящее время пребывают все школьники, находящиеся на дистанционном обучении и проводящие всё своё свободное время во дворах и на детских площадках.

Сотрудники ГИБДД в ходе лекториев разъясняют юным участникам дорожного движения правила безопасного поведения во дворах и за его пределами, рассказывают о дорожных «ловушках», которые нередко становятся причинами ДТП с детьми. Во время познавательных бесед разъясняются также требования безопасности для велосипедистов и любителей современных средств передвижения - сигвеев, моноколес и гироскутеров. Говорится и о важной роли светоотражателей, которые необходимо использовать детям любого возраста, особенно в темное время суток.

В ходе этого общения подопечным вручают памятки с Правилами дорожного движения для пешеходов, а также раскраски.