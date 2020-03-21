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Взаимополезной назвала практику студентов-медиков в условиях борьбы с коронавирусом Анжелика Шундер

Взаимополезной назвала практику студентов в псковских медицинских учреждениях председатель областной организации российского профессионального союза работников здравоохранения Анжелика Шундер. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: sovprofpskov.ru

«Что скрывать, есть кадровый дефицит, и в период распространения новой инфекции, во время сложившейся сегодня ситуации очень нужна любая помощь. Здесь можно говорить о корпоративной помощи - будущие медики поддержат своих старших коллег», - отметила собеседница агентства. Речь идет об особой категории, продолжила она, - старшекурсниках медицинских колледжей, которые буквально через пару месяцев выйдут на итоговую аттестацию и станут профессионалами, и уже сейчас они готовы помогать людям.

По словам руководителя областной организации профильного профсоюза, в регионе очень хорошая школа и база для подготовки медиков, с ними работают педагоги с большим опытом.

Смотрите также Псковские студенты-медики будут помогать лечебным учреждениям бороться с коронавирусом «Студенты в этот период времени смогут себя проявить, потому что ситуация острая, очень много негативной информации, нагнетается обстановка, а люди, приходящие в лечебные учреждения, хотят помощи и защиты. Врачи нацелены, безусловно, на лечение, на диагностику. Но также нужны те, кто займется профилактикой, разгрузит медицинских работников. Это очень серьезная вещь, - сказала Анжелика Шундер. - Конечно, контактировать с теми, у кого выявлена коронавирусная инфекция, студенты, не будут, они не пойдут в инфекционные больницы».

Она подчеркнула, что студентам дадут необходимые разъяснения и инструкции, а также, наверняка, подразумевается проведение обучающего мероприятие по профилактике коронавируса. «Кроме того, у них будут кураторы, их не просто выпустят в свободное плавание», - добавила Анжелика Шундер.

По ее мнению, в самом начале вопросы у студентов-медиков возникали, скорее всего, на фоне паники. «От имени профсоюзной организации я могу сказать, что при возникновении любых вопросов и спорных ситуаций, касающихся исполнения обязанностей, недопонимания в каких-то моментах, мы всегда готовы помочь, можно звонить. Практика - это почти трудовая деятельность, и профсоюзная организация готова всегда помочь и разобраться. Но я думаю, что все будет благополучно», - заключила собеседница агентства.