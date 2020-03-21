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Эксперт: Студенты-медики окажут ощутимую помощь скорой помощи в ситуации борьбы с коронавирусом

Привлечение студентов-медиков к работе на фоне ситуации вокруг коронавируса - это ощутимая помощь для врачей скорой помощи. Такое мнение высказала главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Псковской области по скорой помощи Елена Адамович в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

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«Конечно, в большей степени помощь студентов нужна поликлиникам, но и нам она тоже необходима. В настоящее время думаем, как их организовать. Сейчас же очень большой поток информации, и ее нужно обрабатывать, также необходимо работать на телефоне, предоставлять справочную информацию, потому что поток звонков достаточно большой. В таком ключе мы и можем привлекать студентов», - сказала Елена Адамович.

Резюмируя, она отметила: «Для нас нас - это, естественно, подспорье и помощь, а для самих студентов - серьезный опыт».