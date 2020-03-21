Общество

Минздрав России: Ибупрофен может использоваться у пациентов с коронавирусом

Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны с Всемирной организацией здравоохранения, заявили в министерстве здравоохранения РФ.

«Самое главное для пациентов - строгое следования рекомендациям врача. Только врач может назначить необходимый данному конкретному пациенту препарат, и предложить эффективную тактику лечения», - подчеркнула главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом.

«ВОЗ консультируется с врачами, лечащими пациентов с COVID-19, и не получает информации о каких-либо негативных эффектах ибупрофена, помимо обычных известных побочных эффектов, которые ограничивают его использование для определенных групп населения.

Основываясь на имеющейся в настоящее время информации, ВОЗ не дает рекомендаций против использования ибупрофена», - говорится в сообщении ВОЗ.