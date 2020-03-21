Общество

Дистанционное обучение станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В среду, 25 марта, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная дистанционному обучению в Псковской области.

С 23 марта в школах Псковской области образовательные программы реализуются в дистанционной форме. В рамках пресс-конференции расскажет, как организовано дистанционное обучение школьников в нашем регионе, и о том, какие используются технологии и наработки в процессе дистанционного обучения школьников? Как организован контроль в процессе дистанционного обучения? Целесообразно ли применять санкции к тем, кто будет уклоняться от такого вида обучения?

Как отразились на образовательном процессе досрочные каникулы?

Есть ли «план Б», если история с коронавирусом затянется?

Участвует ли комитет в организации тех или иных форм контроля за пребыванием школьников во время ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса?

Возможно ли закрытие на карантин детских дошкольных учреждений?

На эти и другие вопросы мы попросим ответить спикера пресс-конференции - председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова.

Дата проведения: 25 марта. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).



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