Общество

Вернувшийся из США псковский боксер о коронавирусе: Меры в любом случае надо принимать, иначе расползется

Известный псковский боксер Артур Акавов вернулся из города Хьюстона (штат Техас), где смог принять участие только в тренировках - бой пока отменили. «Я хотел в Америке в апреле отбоксировать, но там до июня все закрыли», - сообщил спортсмен в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

В Хьюстон Артур Акавов летел через Нью-Йорк. «В аэропортах вообще нормально. Может быть, более тщательно досматривают людей, но не сказать, чтобы все через какой-то особый коридор проходили. Могут спросить, конечно, откуда-куда», - поделился боксер.

Также, по его мнению, преувеличены слухи о нехватке продуктов - на самом деле, ажиотажа и паники нет. «Может быть, чаще, чем обычно, люди ходят в магазин, покупают больше, чем обычно. Но нет пустых полок, как показывают в интернете, нет километровых очередей. В Техасе живут обычной жизнью, проблем с продуктами нет», - рассказал Артур Акавов.

В целом, говоря о новой коронавирусной инфекции, он заключил: «Раз люди болеют, исследования показывают, что такой вирус есть, отрицать это нельзя. Меры в любом случае надо принимать, иначе расползется».

Фото из Instagram-аккаунта Артура Акавова