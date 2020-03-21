Общество

Средняя заработная плата в Псковской области в 2020 году превысила 29 200 рублей - Псковстат

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Псковской области в январе и феврале 2020 года составила 29 208 рублей, что на 9 п.п. больше, чем в отчетном периоде прошлого года. Такие данные приводит на своем сайте Псковстат.

Согласно данный ведомства, в прошлом году отмечался больший рост уровня зарплат по сравнению с январем-февралем 2018 года - на 10,6 п.п.

Также орган статистики зафиксировал сокращение численности официально зарегистрированных безработных в феврале 2020 года их количество составил 2,3 тысячи человек. Это 78,8% от показателей первых двух месяцев 2019 года.