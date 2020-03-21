Общество

7 главных заблуждений об отношениях, которые нужно знать

Каждый человек хоть раз в жизни был влюблен. Все мы были в отношениях, в том числе и не очень удачных. Согласно исследованиям, более 50% опрошенных совершенно не умеют развивать отношения и хотят только получать, но при этом ничего не отдавать. Какие же мифы об отношениях самые распространенные?

Влюбленность не может длиться долго. Многие считают, что рано или поздно конфетно-букетный период закончится и начнется рутина. В этом есть доля правды, однако ученые провели свое исследование по этому поводу и получили весьма интересные результаты.

В эксперименте участвовали 2 группы людей, в первой группе были пары, которые встречаются недавно, а во второй те, чьи отношения длятся уже долго, но при этом они все еще любят друг друга. Всем участникам было сделано МРТ головного мозга, а ученые на основании снимков сделали вывод, что визуальной разницы практически нет. Можно сделать вывод, что люди со второй группы все так же до сих пор влюблены в своих половинок, как и в недавно образовавшихся парах. Кроме того, психологи говорят, что ощущения в отношениях со временем становятся только лучше, ведь уходят все тревоги и появляется полная уверенность в своем партнере.

Рождение ребенка поможет укрепить пару и сделать ее более счастливой. Сайт об отношениях - Intrigue Dating, приводит на этот счет интересную статистику. Ученые из Денверского университета провели исследование, которое в очередной раз подтвердило, что это всего лишь миф. Исследователь Скотт Стэнли со своими коллегами в течение 8 лет наблюдал за 200 супружескими парами, которые за это время стали родителями. 90% наблюдаемых заявили, что после рождения ребенка стали получать меньше удовольствия от отношений, кроме того, их чаще стали беспокоить тревожные состояния и бессонница.

Нельзя накапливать претензии, нужно все решать сразу. Можно даже отчасти с этим согласиться, однако исследователи единогласно говорят, что постоянное обсуждение проблем приводит только к скандалам и ссорам. Специалист по отношениям Джон Готтман убежден, что лучший способ сохранить крепкие отношения надолго - это умение избегать спорных ситуаций и принимать друг друга со всеми недостатками.

Ревность - показатель любви, она укрепляет отношения. Это серьезное заблуждение, ведь даже минимальная ревность - это посягательство на личное пространство другого человека. Не стоит думать, что ревность возникает из-за любви - она возникает из-за неуверенности в себе, что побуждает искать проблемы в своем партнере. Если вы ревнуете, психологи советуют сказать своей половинке о том, что вам не хватает ее внимания - это поможет избежать вам ссор и скандалов.

Противоположности притягиваются. Довольно спорное убеждение, которое также опровергают и психологи. Они говорят, что хорошо, когда люди дополняют друг друга, однако двое с разными характерами и темпераментами просто физически не смогут вместе ужиться.

Женщины - это слабый пол, а мужчины им по жизни должны. Есть семьи, которые счастливо живут по такому принципу долгие годы, однако в наше время это уже можно смело назвать мифом. Во времена, когда женщины сами зарабатывают на жизнь себе и своим детям, современные пары предпочитают делить все пополам - как обязанности по дому, так и чек в магазине.

Идеальные отношения существуют. Со стороны они выглядят так, будто два идеальных персонажа просто нашли друг друга и живут в мире и взаимопонимании. Однако это тоже заблуждение - ведь для того, чтобы обрести идеальные отношения, нужно постоянно работать над ними и над собой.