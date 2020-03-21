Общество

Впервые в уголовно-исполнительной системе региона начальнику отряда исправительной колонии вручили звание «подполковник внутренней службы»

В рамках поощрения сотрудников уголовно-исполнительной системы, приуроченного к профессиональному празднику - Дню работников УИС, начальнику отряда ИК-4 УФСИН России по Псковской области майору внутренней службы Владимиру Шаповалову за образцовое исполнение служебных обязанностей было присвоено специальное звание на одну ступень выше звания, предусмотренного по занимаемой штатной должности - подполковник внутренней службы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Сразу после окончания Псковского педагогического института и службы в армии в 2002 году Владимир Шаповалов начал свою службу в ИК-4 с должности начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными и по сей день ни разу не поменял место службы. По его словам, самая важная миссия начальника отряда – быть педагогом, то есть уметь слушать и поддержать, когда это необходимо, уметь подсказать и помочь, когда требуется.

За образцовое исполнение служебных обязанностей, многолетний опыт работы и в честь профессионального праздника майор внутренней службы Владимир Шаповалов был удостоен присвоения звания на одну ступень выше звания, предусмотренного по занимаемой штатной должности - подполковник внутренней службы.

«Безупречным отношением к службе, стремлением к максимальному результату, порядочностью и человечностью, которое мы видим на примере Владимира, каждый сотрудник может добиться столь высокого результата», - отметил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук.